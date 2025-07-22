Trabzon'da umut var işaret yok! Sezon başlamadan mesaisi yapıldı: Yoroz Limanı'nda balıkçılar tayfa bulamıyor

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Yeni sezonla ilgili beklentilerini paylaşan Köroğlu, "Palamut bir sezon bol olursa, ertesi sezon o kadar verimli olmuyor. Şu an için bizim tabirimizle ortada bir işaret yok. Zonguldak taraflarından çok az da olsa haber geldi ama net bir şey söylemek zor," ifadelerini kullandı.