Trabzon'da umut var işaret yok! Sezon başlamadan mesaisi yapıldı: Yoroz Limanı'nda balıkçılar tayfa bulamıyor
Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayacak yeni balık avı sezonu öncesi balıkçılar teknelerin boya ve bakımlarını sürdürüyor.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bulunan Yoroz limanında teknelerin bakımı sürerken balıkçılar, yeni sezondan umutlu olduklarını ancak şu ana kadar balığın bol olacağı yönünde bir işaret göremediklerini belirtti. Ağ bakım işinin büyük ölçüde tamamlandığını sezona palamut avı ile başlayacaklarını ifade eden balıkçılar, tayfa bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getirdi.
Tekne sahiplerinden Emrehan Köroğlu, ağ işlerini tamamladıklarını ve şu anda boya çalışmalarına odaklandıklarını belirterek "Şu an ağ işlerimizi bitirdik boya işlemlerine geçtik. Boya işlemlerimiz yaklaşık bir ay sürer. Sezon başlangıcına kadar diğer tüm hazırlıkları da tamamlamayı planlıyoruz" dedi.
Yeni sezonla ilgili beklentilerini paylaşan Köroğlu, "Palamut bir sezon bol olursa, ertesi sezon o kadar verimli olmuyor. Şu an için bizim tabirimizle ortada bir işaret yok. Zonguldak taraflarından çok az da olsa haber geldi ama net bir şey söylemek zor," ifadelerini kullandı.
Yeni neslin balıkçılığa ilgisinin azaldığını belirten Köroğlu, "Yeni nesil, bu işe ilgisi zayıf. Sürekli bu işin içinde olan firmalar bir şekilde eleman açığını kapatıyor. Sezonda 35-40 kişiyle çalışıyoruz. Yeni nesil bu işi tercih etmiyor çünkü gurbet hayatı ve zor çalışma şartları caydırıcı oluyor. Maddi olarak avantajlı olsa da, yoğun tempo ve düzensiz uyku nedeniyle bu mesleğe yönelme azaldı," dedi.
Balık avında teknolojinin büyük rol oynadığını vurgulayan Köroğlu, "Limandan çıkış yaptıktan sonra, balığın nerede olduğuna dair haber aldığımızda oraya yöneliyoruz. Hopa'dan Bulgaristan sınırına kadar balık neredeyse oraya gidiyoruz. Teknolojinin gelişmesi sayesinde balığı bulmamız çok daha kolay hale geldi. Çalışma süresi de buna bağlı olarak azaldı. Otuz yıl öncesiyle bugünü kıyasladığımızda arada büyük fark var" diye konuştu.