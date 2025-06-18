Trabzon'da doğal ve şifalı! Herkes bardak bardak içiyor, kötü haberi verdi
Trabzon'da yerli ve yabancı turistler, halk arasında 'şifalı su', ağızda bıraktığı acı tat nedeniyle 'acı su' olarak da adlandırılan mineralli suların bulunduğu kaynaklara rağbet gösteriyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) Prof. Dr. Fatma Gültekin, su kaynaklarının analizleri yapılmadan kullanılmasının riskli olduğunu belirterek, "Su içerisinde fazla bulunan iyonlar, ağır metaller, çevredeki insani faaliyetler sonucu suya karışan zararlı parametrelerden dolayı da sağlık açısından sakınca yaratabilir" dedi.
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 18 Haziran 2025 - 12:00 • Son Güncelleme:
Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON, (DHA)
• 18 Haziran 2025 - 12:00 • Son Güncelleme: