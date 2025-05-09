Trabzon'da 4 metrelik karla zorlu mücadele! Belediye ekipleri harekete geçti

Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen ve bölge halkı için önemli bir ziyaret noktası olan Kırklar Mescidi’ne ulaşımı sağlayan yolda iş makineleriyle kar küreme çalışması yapan ekipler, yer yer 4 metreyi bulan kar yığınlarını temizleyerek, yaklaşık 3 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.