Trabzon'da 4 metrelik karla zorlu mücadele! Belediye ekipleri harekete geçti
Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal ve yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası’nda, Kırklar Dağı’nda yürütülen yoğun çalışma sonucunda, 3 bin 200 metre rakımda yer alan Kırklar Mescidi’ne ulaşımı sağlayan yol ulaşıma açıldı.
TRABZON (İHA)
• 09 Mayıs 2025 - 18:09 • Son Güncelleme:
TRABZON (İHA)
• 09 Mayıs 2025 - 18:09 • Son Güncelleme: