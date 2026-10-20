Trabzon Maçka’da üreticiye dev yerel destek: %90 hibeyle 180 yerli koyun dağıtıldı!

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Üretime destek vermenin önemini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Burada sadece sayısal anlamda hayvancılığı değil, üretimi de destekliyoruz. Öyle bir zamandayız ki ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Daha çok üretmemiz lazım" dedi. Doğup büyüdüğü Maçka’ya hizmet etmeyi görev bildiğini ifade eden Başkan Genç, ilçenin altyapısının 300 milyon liralık yatırımla yenilendiğini belirterek turizm güzergahındaki düzenleme ve aydınlatma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.