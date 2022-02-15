Torrent'e yetersiz dedi Galatasaray'ın oynayacağı sistemi açıkladı! Gomis...
Galatasaray'ın eski golcülerinden Ümit Karan, sarı kırmızılı takımın içinde bulunduğu durum hakkında çok önemli tespitlerde bulundu. Torrent'i yetersiz bulan Karan, Gomis içinse ileride çok yalnız ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'ın mevcut durumunu Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan, Takvim'den Emre Akdeniz'e değerlendirdi. Galatasaray'ın sahada aldığı kötü sonuçların yanı sıra psikoljik olarak da kötü bir süreçten geçtiğini ifade eden Karan, Sarı-Kırmızılı takımla ilgili şunları söyledi:
Galatasaray hiç alışık olmadığı şekilde çok kötü bir sezon geçiriyor. Umarım takım bir çıkış yakalar. Oyuncular çok tedirgin. Sanki ayaklarına beton bağlamışlar. Psikolojik olarak takımın ayağa kalkması gerekiyor. Galatasaraylı oyuncuların da formanın, takımın büyüklüğünü bilmesi lazım. Galatasaray'da artık futbolcuların bayrağı eline alması ve isyan etmesi gerekiyor. Mevcut duruma tepki vermek şart
Domenec Torrent'in Galatasaray'da şu an gösterdiği performans yeterli değil. Üzerindeki baskıyı kırmak için acil bir galibiyete ihtiyacı var. Torrent şu ana kadar büyük organizasyonların içinde ikinci adam olarak da olsa yer almış bir hoca ancak biz kenardaki coşkuyu sahaya yansıtan hocalarla çalışmaya alışkınız. Onun da bu coşkuşu kulübede yansıtması gerekiyor. Futbolcuları ve taraftarı ateşlemesi şart.
Galatasaray'ın gol yollarında büyük sıkıntı çektiği bir gerçek. Bence artık Galatasaray'ın çift forvete dönmesi gerekiyor. 4-1-4-1 olur ya da 4-4-2 fark etmez... Gomis'in Kayserispor karşısında ileride ne kadar yalnız kaldığını gördük. Tüm takım Gomis'e endeksli bir oyun oynadı. O yüzden çift forvetli sistem daha iyi olacaktır.
Galatasaray'ın genç bir kadrosu var ama bu genç kadronun yarışmacı kimliği yok. Dolayısıyla alınan sonuçlardan da kadro yapılanmasında hata olduğu belli oluyor. Eğer Galatasaray aldığı genç oyunculardan hem sahada verim almak hem de para kazanmak istiyorsa bu oyuncuların gelişimi için çabalamalı. Oyunculara hem fiziksel hem de mental yükleme sağlanmalı.