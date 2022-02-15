Torrent'e yetersiz dedi Galatasaray'ın oynayacağı sistemi açıkladı! Gomis...

Domenec Torrent'in Galatasaray'da şu an gösterdiği performans yeterli değil. Üzerindeki baskıyı kırmak için acil bir galibiyete ihtiyacı var. Torrent şu ana kadar büyük organizasyonların içinde ikinci adam olarak da olsa yer almış bir hoca ancak biz kenardaki coşkuyu sahaya yansıtan hocalarla çalışmaya alışkınız. Onun da bu coşkuşu kulübede yansıtması gerekiyor. Futbolcuları ve taraftarı ateşlemesi şart.