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FenerbahçeTorrent'e yetersiz dedi Galatasaray'ın oynayacağı sistemi açıkladı! Gomis...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Torrent'e yetersiz dedi Galatasaray'ın oynayacağı sistemi açıkladı! Gomis...
• 15 Şubat 2022 - 13:26 • Son Güncelleme:

Torrent'e yetersiz dedi Galatasaray'ın oynayacağı sistemi açıkladı! Gomis...

Galatasaray'ın eski golcülerinden Ümit Karan, sarı kırmızılı takımın içinde bulunduğu durum hakkında çok önemli tespitlerde bulundu. Torrent'i yetersiz bulan Karan, Gomis içinse ileride çok yalnız ifadelerini kullandı.

• 15 Şubat 2022 - 13:26 • Son Güncelleme:
1Torrente yetersiz dedi Galatasarayın oynayacağı sistemi açıkladı Gomis...
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Süper Lig'de tarihinin en kötü günlerini geçiren Galatasaray'ın mevcut durumunu Sarı-Kırmızılılar'ın unutulmaz golcülerinden Ümit Karan, Takvim'den Emre Akdeniz'e değerlendirdi. Galatasaray'ın sahada aldığı kötü sonuçların yanı sıra psikoljik olarak da kötü bir süreçten geçtiğini ifade eden Karan, Sarı-Kırmızılı takımla ilgili şunları söyledi:

2Torrente yetersiz dedi Galatasarayın oynayacağı sistemi açıkladı Gomis...

Galatasaray hiç alışık olmadığı şekilde çok kötü bir sezon geçiriyor. Umarım takım bir çıkış yakalar. Oyuncular çok tedirgin. Sanki ayaklarına beton bağlamışlar. Psikolojik olarak takımın ayağa kalkması gerekiyor. Galatasaraylı oyuncuların da formanın, takımın büyüklüğünü bilmesi lazım. Galatasaray'da artık futbolcuların bayrağı eline alması ve isyan etmesi gerekiyor. Mevcut duruma tepki vermek şart

3Torrente yetersiz dedi Galatasarayın oynayacağı sistemi açıkladı Gomis...

Domenec Torrent'in Galatasaray'da şu an gösterdiği performans yeterli değil. Üzerindeki baskıyı kırmak için acil bir galibiyete ihtiyacı var. Torrent şu ana kadar büyük organizasyonların içinde ikinci adam olarak da olsa yer almış bir hoca ancak biz kenardaki coşkuyu sahaya yansıtan hocalarla çalışmaya alışkınız. Onun da bu coşkuşu kulübede yansıtması gerekiyor. Futbolcuları ve taraftarı ateşlemesi şart.

4Torrente yetersiz dedi Galatasarayın oynayacağı sistemi açıkladı Gomis...

Galatasaray'ın gol yollarında büyük sıkıntı çektiği bir gerçek. Bence artık Galatasaray'ın çift forvete dönmesi gerekiyor. 4-1-4-1 olur ya da 4-4-2 fark etmez... Gomis'in Kayserispor karşısında ileride ne kadar yalnız kaldığını gördük. Tüm takım Gomis'e endeksli bir oyun oynadı. O yüzden çift forvetli sistem daha iyi olacaktır.

5Torrente yetersiz dedi Galatasarayın oynayacağı sistemi açıkladı Gomis...

Galatasaray'ın genç bir kadrosu var ama bu genç kadronun yarışmacı kimliği yok. Dolayısıyla alınan sonuçlardan da kadro yapılanmasında hata olduğu belli oluyor. Eğer Galatasaray aldığı genç oyunculardan hem sahada verim almak hem de para kazanmak istiyorsa bu oyuncuların gelişimi için çabalamalı. Oyunculara hem fiziksel hem de mental yükleme sağlanmalı.

6Torrente yetersiz dedi Galatasarayın oynayacağı sistemi açıkladı Gomis...

Lige havlu atan, kupadan elenen bir Galatasaray var. Dolayısıyla artık Avrupa Ligi Sarı-Kırmızılılar için çok önemli. Futbolcular da teknik heyet de bir an önce toparlanmalı. Sezonun geri kalan kısmı için Avrupa Galatasaray adına çok önemli.

7FLAŞ KEREM AKTÜRKOĞLU GELİŞMESİ

FLAŞ KEREM AKTÜRKOĞLU GELİŞMESİ

Galatasaray tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor. Her Galatasaraylının unutmak istediği sezonda parlayan tek isim Kerem Aktürkoğlu. 23 yaşındaki isim Süper Lig'de 6 gol atıp, 3 asist yaparken Avrupa kupalarında da 3 defa fileleri sarstı.

8Torrente yetersiz dedi Galatasarayın oynayacağı sistemi açıkladı Gomis...

Cimbom'daki performansını Milli Takım'a da taşıyan Kerem, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Özellikle Fransız ve İngiliz ekipleri genç futbolcunun peşinde.

9Torrente yetersiz dedi Galatasarayın oynayacağı sistemi açıkladı Gomis...

2024'e kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Kerem için sarı-kırmızılı yönetim minimum bonservis beklentisini 20 milyon euro olarak açıkladı.

10Torrente yetersiz dedi Galatasarayın oynayacağı sistemi açıkladı Gomis...

Kerem Aktürkoğlu'nu Fransa'dan Lyon ve Marsilya, İngiltere'den ise Brentford ve Brighton istiyor. Bu 4 takım, 23 yaşındaki futbolcunun tüm maçlarına scout yolluyor.

11Torrente yetersiz dedi Galatasarayın oynayacağı sistemi açıkladı Gomis...

Brentford'un Galatasaray'a kiraladığı Halil Dervişoğlu'na da Kerem'i sorduğu öğrenildi. (Sabah)

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13Torrente yetersiz dedi Galatasarayın oynayacağı sistemi açıkladı Gomis...

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