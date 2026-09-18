Topraktan Sofraya 3’üncü Edirne Gastronomi Festivali kortej yürüyüşü ve peynir tadımıyla başladı

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Valilik önünde toplanan kortejde Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kamu kurum ve kuruluş ve siyasi parti temsilcileriyle, Türkiye ve 9 Balkan ülkesinden çok sayıda şef yer aldı.