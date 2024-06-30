Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Topkapı Sarayı gece turları: Topkapı Sarayı gece turları hangi günler? 2024 Topkapı Sarayı ziyaret saatleri
Haberler Gündem Haberleri Topkapı Sarayı gece turları: Topkapı Sarayı gece turları hangi günler? 2024 Topkapı Sarayı ziyaret saatleri

Topkapı Sarayı gece turları: Topkapı Sarayı gece turları hangi günler? 2024 Topkapı Sarayı ziyaret saatleri

Topkapı Sarayı, 2024 yılında ziyaretçilerini gece turlarıyla ağırlayacak. Bu eşsiz deneyim, ziyaretçilere sarayın büyülü atmosferini farklı bir perspektiften keşfetme fırsatı sunuyor. Peki, Topkapı Sarayı gece turları hangi günler ve saatler arasında yapılacak? İşte 2024 yılı için Topkapı Sarayı'nın ziyaret saatleri

• 30 Haziran 2024 - 07:33 • Son Güncelleme:
• 30 Haziran 2024 - 07:33 • Son Güncelleme:
1 Topkapı Sarayı gece turları: Topkapı Sarayı gece turları hangi günler 2024 Topkapı Sarayı ziyaret saatleri

Topkapı Sarayı, müze olarak kapılarını açtığı 1924 yılından bu yana tarihinde ilk kez gece ziyaretçilerini ağırlayacak. Topkapı Sarayı gece turları hangi günler ve saatler arasında yapılacak?

2 Topkapı Sarayı gece turları: Topkapı Sarayı gece turları hangi günler 2024 Topkapı Sarayı ziyaret saatleri



TOPKAPI SARAYI GECE TURLARI HANGİ GÜNLER?

Topkapı Sarayı'nı gece keşfetme imkanı sunan uygulama, 28 Haziran Cumartesi başladı. Yeni uygulama ile Topkapı Sarayı, her cumartesi 21.00-23.00 arasında gezilebilecek.

3 Topkapı Sarayı gece turları: Topkapı Sarayı gece turları hangi günler 2024 Topkapı Sarayı ziyaret saatleri



TOPKAPI SARAYI GECE TURLARI SAAT KAÇTA?

Saraya gece ziyaretleri gruplar halinde gerçekleştirilecek. İlk grup saat 21.00'de, ikinci grup ise saat 22.00'de kabul edilecek. Grupların 300 kişiyi geçmemesine dikkat edilecek.