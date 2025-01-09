Tokat'ın Kızık köyüne özgü kilimi tescillenip koruma altına alındı
Tokat'ın Kızık köyüne özgü geleneksel Kızık kilimi, yapılan Ar-Ge çalışmaları ve coğrafi işaret tescili ile korunarak hem kültürel miras olarak yaşatılacak hem de kadınlara ekonomik kazanç sağlayacak. Tokat Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenlerinden Serap Buzludere, 'Kadınlarımızın duygularını, düşüncelerini, sevinçlerini ve üzüntülerini aktardığı Kızık kilimi, kendine özgü desenleri ve dokuma tekniğiyle ön plana çıkmaktadır. Kilimlerimizdeki desenler yöremizin tarihini, kültürünü ve yaşam tarzı da yansıtmaktadır' dedi.
İHA
• 09 Ocak 2025 - 13:28 • Son Güncelleme:
İHA
• 09 Ocak 2025 - 13:28 • Son Güncelleme: