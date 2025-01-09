Tokat'ın Kızık köyüne özgü kilimi tescillenip koruma altına alındı

Sadece bu yünü Kızık kilimi olarak değil de çuval, heybe, tuzluk, çanta ve yolluk gibi farklı alanlarda da dokumaları vardı. Kızık köyünde geleneksel hale gelmişti. Her evlenen bir erkeğe ve kıza bu kilimler dokunurdu. Özellikle nişanlısı olan kızlarımız bu dokumalarla toplumda belirtemediği bazı üzüntülerini, kaygılarını, heyecanlarını motif olarak dokuyup bir nevi de gelecekte eşi olacak kişiye de bir mesaj iletirdi.