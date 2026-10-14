Tokat'ın coğrafi işaretli 'başçiftlik beyazı' tarlalardan çıktı! Dönüm başına 1,5 ton veriyor

3

Ürettikleri patateslerin coğrafi işaretli olduğunu belirten Kılınç, şunları söyledi:



"İlkbahardaki aşırı yağışlar sebebiyle sıkıntılar yaşamış olsak da elde ettiğimiz hasat yüzümüzü güldürdü. Başçiftlik beyazının pazar ağı oldukça geniş. Patatesi Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere metropol şehirlere de gönderiyoruz. Patatesleri çevre illerin yanı sıra Samsun, Ordu, Trabzon ve Giresun gibi Karadeniz illerine ve İstanbul ile Ankara gibi büyükşehirlere sevk ediyoruz. Kendine has beyaz rengi ve yüksek nişasta oranıyla diğer patates türlerinden ayrılan Başçiftlik beyazı mutfakta çok yönlü kullanımıyla da tüketicilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Yüksek besin değeri ve lezzeti sayesinde özellikle haşlamalık, kızartmalık ve kumpirlik olarak yoğun ilgi görüyor."