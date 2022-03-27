Tip 2 diyabet için şifa! Kan şekerini dakikalar içinde düşürüyor, mucizevi içecek...
Diyabet hastaları için şekeri dakikalar içinde düşüren mucize içecek! Yüksek kan şekerini düşürüyor! Yapılan bir araştırmada bilim insanları aniden yükselen kan şekerini anında müdahale edebilecek bir içecek keşfetti. Bu mucize içecek kan şekeri artışlarını yüzde 30 oranında azaltıyor. İşte o içecek...
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet yüksek kan şekerine neden olan metabolik bir hastalık. Şeker hastalığından kaynaklanan tedavi edilmeyen yüksek kan şekeri, sinirlere, gözlere, böbreklere ve diğer organlarınıza zarar verebilir. Kan şekeri ne kadar yüksekse ve onunla ne kadar uzun yaşarsanız, komplikasyon riskiniz o kadar artar. Düzenli kan şekeri seviyelerini korumak için diyabet hastalarının beslenme sistemlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ancak aniden yükselen kan şekerine müdahale etmek ise oldukça önemlidir. İşte bu noktada; bilim insanları, her gün kullandığımız bir meyvenin suyunun bu konuda oldukça etkili olduğunu keşfetti. İşte o içecek...
Karbonhidratlar diğer gıda gruplarından daha hızlı glikoz olarak parçalandığından, karbonhidrat yemeye tepki olarak kan şekeri seviyelerinin yükselmesi yaygındır. Bununla birlikte, tip 2 diyabetiniz varsa, genellikle kan şekerini stabilize eden hormon olan insülin, ciddi şekilde bozulur. Kan şekeri seviyeleri daha sonra yükselmek için serbest bırakılır ve bu, bir dizi soruna neden olabilir.
Neyse ki, bu duruma karşılık verebilirsiniz. Karbonhidratlar kan şekeri düzeylerinin yükselmesine neden olurken, diğer diyet öğelerinin kan şekeri düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Limon suyunun yemek sonrası kan şekeri artışını ve birkaç dakika içinde önyükleme yaptığı gösterilmiştir.
SpringerLink'te yayınlanan bir araştırmanın amacı, sağlıklı yetişkinlerde siyah çay ve limon suyunun ekmeğe verilen glisemik yanıt ve ardından enerji alımı üzerindeki etkisini test etmekti. Bir yiyeceğe veya yemeğe verilen glisemik tepki, yemek veya yemeğin tüketildikten sonra kan şekeri seviyeleri üzerindeki etkisidir.
Siyah çay ve limon suyunun etkisini değerlendirmek için ekmek kullanıldı. Çünkü ekmek, karbonhidrat içeren gıdalar için bir derecelendirme sistemi olan glisemik indekste üst sıralarda yer alıyor. Her bir yiyeceğin kendi başına yendiği zaman kan şekeri (glikoz) seviyenizi ne kadar hızlı etkilediğini gösterir.
Ekmek gibi karbonhidratlı yiyecekler, vücudunuz tarafından hızla parçalandıkları ve kan şekerinde hızlı bir artışa neden oldukları için yüksek bir GI değerine sahiptir. Çalışma için katılımcılara eşit miktarda ekmek (100 g) yemeleri talimatı verildi ve 250 ml su, siyah çay veya limon suyu verildi. Ardından 180 dakika boyunca kan glukoz konsantrasyonları izlendi.
Araştırmacılar, çayın glisemik tepki üzerinde hiçbir etkisi olmadığını, ancak limon suyunun "önemli ölçüde" ortalama kan şekeri artışlarını yüzde 30 oranında azalttığını yazdı. Bu etki, alımdan 35 dakika sonra görüldü. Araştırmacılar, "Limon suyunun etkisi, sirke ve diğer asitli gıdalarda defalarca gözlemlenene benziyordu" sonucuna vardılar.
Nişastalı yemeklere, limonlu su gibi asitli içecekleri veya yiyecekleri dahil etmek, glisemik etkilerini azaltmak için basit ve etkili bir strateji gibi görünüyor.
Diğer önemli ipuçları
Düşük veya orta glisemik indekse sahip gıdalar daha yavaş parçalanır ve zamanla kan şekeri seviyelerinde kademeli bir artışa neden olur.
Bu nedenle aşağıdakileri tercih etmelisiniz:- Bazı meyve ve sebzeler- Bakliyat- Yulaf lapası gibi tam tahıllı yiyecekler
NHS, "Kan şekeri seviyenizin yavaşça yükselmesine ve düşmesine neden olan düşük glisemik indekse sahip gıdalar, daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir" açıklamasında bulundu.