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Tescilli Şebin cevizinde rekolte üreticileri sevindirdi! Kilogram fiyatı 350 lira

08.10.2026 - 20:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GİRESUN (AA)

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yetiştirilen tescilli Şebin cevizi, bu yıl rekoltesiyle üreticilerin yüzünü güldürdü.

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1Tescilli Şebin cevizinde rekolte üreticileri sevindirdi! Kilogram fiyatı 350 lira

İnce kabuğu ve aromasıyla öne çıkan Şebin cevizinde hasada başlayan üreticiler, geleneksel yöntemlerin yanı sıra traktörle ağaçları titreştirme yöntemiyle de ürünlerini topluyor.

2Tescilli Şebin cevizinde rekolte üreticileri sevindirdi! Kilogram fiyatı 350 lira

Şebinkarahisar Ziraat Odası Başkanı Muhlis Arslan, AA muhabirine, mevsim şartları nedeniyle hasadın önceki yıllara göre biraz geciktiğini söyledi.

3Tescilli Şebin cevizinde rekolte üreticileri sevindirdi! Kilogram fiyatı 350 lira

Bu yıl üretimi olumsuz etkileyecek bir durum yaşamadıklarına işaret eden Arslan, "Üretim bu sene çok güzel. İlkbahar donu yaşamadık, dolu da zarar vermedi. Bundan dolayı rekoltemiz çok yüksek." dedi.

4Tescilli Şebin cevizinde rekolte üreticileri sevindirdi! Kilogram fiyatı 350 lira

Arslan, yeni mahsulün henüz satışa çıkmadığını, bu sezonki ürünün kilogram fiyatının 350 lira civarında olmasını beklediklerini belirtti.

5Tescilli Şebin cevizinde rekolte üreticileri sevindirdi! Kilogram fiyatı 350 lira

Tamzara Mahallesi'ndeki bahçesinde hasat yapan üretici Uğur Avşar da üretimden memnun olduğunu dile getirdi.

6Tescilli Şebin cevizinde rekolte üreticileri sevindirdi! Kilogram fiyatı 350 lira

Bahçesindeki 100 ceviz ağacında hasadın yaklaşık 15-20 gün süreceğini belirten Avşar, ekim ayının ortasına kadar hasadı tamamlayacaklarını anlattı.

7Tescilli Şebin cevizinde rekolte üreticileri sevindirdi! Kilogram fiyatı 350 lira

Avşar, ceviz hasadında 2019'dan bu yana traktör kullandığını, bu yöntemin hem zamandan hem de işçilikten tasarruf sağladığını sözlerine ekledi.

8Tescilli Şebin cevizinde rekolte üreticileri sevindirdi! Kilogram fiyatı 350 lira



9Tescilli Şebin cevizinde rekolte üreticileri sevindirdi! Kilogram fiyatı 350 lira



10Tescilli Şebin cevizinde rekolte üreticileri sevindirdi! Kilogram fiyatı 350 lira



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