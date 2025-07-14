Tesadüf eseri gördü: Erzurum'da gördüğü manzarayı acil ihbar etti! 'Köstebek yuvasına çevirirler'

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İlgisini çeken kayayı arkadaşlarına da gösterdiğini belirten Toprak, "Cetvelle ölçtüğümüzde taşın 1 metre 40 santim uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde ve 20 santim de kalınlığında olduğunu belirledik. Bunun bir salyangoz fosili olduğunu düşünüyoruz."