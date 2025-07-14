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Tesadüf eseri gördü: Erzurum'da gördüğü manzarayı acil ihbar etti! 'Köstebek yuvasına çevirirler'

14.07.2025 - 15:41Güncellenme Tarihi:

Erzurum'da yoldan geçerken fark etti. Uzmanlara ihbarda bulunan vatandaş, definecilerin burayı görmesi halinde köstebek yuvasına çevireceği uyarısında bulundu.

1Tesadüf eseri gördü: Erzurum'da gördüğü manzarayı acil ihbar etti! 'Köstebek yuvasına çevirirler'

Erzurum'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor.

2Tesadüf eseri gördü: Erzurum'da gördüğü manzarayı acil ihbar etti! 'Köstebek yuvasına çevirirler'

İHA'nın haberine göre ilçede yaşayan Rüştü Toprak'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü kayayı salyangoza benzettiğini söyledi.

3Tesadüf eseri gördü: Erzurum'da gördüğü manzarayı acil ihbar etti! 'Köstebek yuvasına çevirirler'

İlgisini çeken kayayı arkadaşlarına da gösterdiğini belirten Toprak, "Cetvelle ölçtüğümüzde taşın 1 metre 40 santim uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde ve 20 santim de kalınlığında olduğunu belirledik. Bunun bir salyangoz fosili olduğunu düşünüyoruz."

4Tesadüf eseri gördü: Erzurum'da gördüğü manzarayı acil ihbar etti! 'Köstebek yuvasına çevirirler'

"Taşın biran evvel uzmanlar tarafından incelenmesini istiyoruz. Define avcıları bunu görürse taşı parçalar veya sağını solunu eşip buraları köstebek yuvasına çevirirler" diye konuştu.