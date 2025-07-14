Tesadüf eseri gördü: Erzurum'da gördüğü manzarayı acil ihbar etti! 'Köstebek yuvasına çevirirler'
14.07.2025 - 15:41Güncellenme Tarihi:
Erzurum'da yoldan geçerken fark etti. Uzmanlara ihbarda bulunan vatandaş, definecilerin burayı görmesi halinde köstebek yuvasına çevireceği uyarısında bulundu.
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Erzurum'un Oltu ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde 1 metre 40 santim uzunluğunda ve 90 santim yüksekliğindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor.
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İHA'nın haberine göre ilçede yaşayan Rüştü Toprak'ın yoldan geçerken tesadüfen gördüğü kayayı salyangoza benzettiğini söyledi.
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İlgisini çeken kayayı arkadaşlarına da gösterdiğini belirten Toprak, "Cetvelle ölçtüğümüzde taşın 1 metre 40 santim uzunluğunda, 90 santim yüksekliğinde ve 20 santim de kalınlığında olduğunu belirledik. Bunun bir salyangoz fosili olduğunu düşünüyoruz."
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"Taşın biran evvel uzmanlar tarafından incelenmesini istiyoruz. Define avcıları bunu görürse taşı parçalar veya sağını solunu eşip buraları köstebek yuvasına çevirirler" diye konuştu.