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Tekkale Köyü'nün yeni yerleşim alanı: Göl manzaralı modern evler

Yusufeli Barajı nedeniyle taşınan Tekkale Köyü, yeni yerleşim alanında göl manzaralı modern villa tipi evler havadan görüntülendi.

• 16 Ocak 2025 - 09:39 • Son Güncelleme:
• 16 Ocak 2025 - 09:39 • Son Güncelleme:
1Tekkale Köyünün yeni yerleşim alanı: Göl manzaralı modern evler

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yusufeli Barajı ve HES projesi nedeniyle sular altında kalan eski yerleşim yerleri arasında bulunan Tekkale Köyü, yeni yerleşim alanında villa tipi köy evleriyle dikkat çekiyor.

2Tekkale Köyünün yeni yerleşim alanı: Göl manzaralı modern evler

Göl manzarasına sahip modern evler, çevre düzenlemesiyle birlikte havadan drone ile görüntülendi.

3Tekkale Köyünün yeni yerleşim alanı: Göl manzaralı modern evler

Yeni yerleşim yerinde, bölgenin doğal dokusuna uyumlu olarak tasarlanan evler, baraj gölüne hâkim bir noktada inşa edildi.

4Tekkale Köyünün yeni yerleşim alanı: Göl manzaralı modern evler

Tekkale Köyü, yeni yerleşim yerinin hem modern yapısıyla hem de göl manzarasıyla köy sakinlerine farklı bir yaşam alanı sundu.