Tekel bayisi cinayetinde şok ifadeler! Barış için yapılan skandal teklif ortaya çıktı
İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi saldırısıyla ilgili 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Olayı gerçekleştiren sanıklardan Tarık Özer savunmasında olay yerine öldürme kastıyla gitmediğini söyleyerek, “Oğlum ‘baba baba’ diye bağırınca kardeşimin vurulduğunu gördüm yerdeki kanlardan. Oğlumun seslenişinden oğlumun da vurulduğunu düşünerek o anki halle hedef alarak ayağından vurmak istedim" dedi. Diğer sanık Murat Özer ise savunmasında "İddianamede kan gütmeden bahsedilmiş. Biz kan gütmedik. Olayda bizim mağdur olmamız gerekirken şimdi buradayız. Keşke Cantürk o küfürleri paylaşmasaydı" dedi.
• 20 Şubat 2024 - 08:17 • Son Güncelleme:
• 20 Şubat 2024 - 08:17 • Son Güncelleme: