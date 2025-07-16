Taşköprü sarımsağının gizli kahramanları! Günlük 1200 lira yevmiyesi var: Kavurucu sıcaklarda zorlu mesaiye devam ediyorlar

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Günlükçü başkanı olarak çalışan Aliye Güllü, zorluklarına rağmen işlerini severek yaptıklarını belirterek, "Bu sene güzel bir sezonumuz var. Sarımsağımız dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımız. Soğuk, sıcak demeden çalışıyoruz. 37 derece sıcaklığın altında çalışıyoruz. Sıcak da çok sarımsak da çok. Ev sahiplerimiz sağ olsun, sıcak hava sebebiyle bizi dinlendirerek çalıştırıyor, soğuk içecekler getiriyor. Biz de onların karşılığında birbirimizi destekleyerek çalışmaya devam ediyoruz.