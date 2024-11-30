Tartışma alevlendi: Sosyal medyada yaş sınırı kaç olmalı?

DİJİTAL BAĞIMLILIKTA ÇOCUKLARI BEKLEYEN TEHLİKE:





Dağınık Beyin Sendromu!



Dijital bağımlılık çocukların hem sağlığı hem de geleceğini tehdit ediyor. Yapılan çalışmalar dijital bağımlılıkta çocukları ‘Dağınık Beyin Sendromu’ tehlikesinin beklediğini ortaya koydu. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, Meclis Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Akran Zorbalığı Alt Komisyonu’nda yaptığı sunumda çocukların dijital bağımlılığına yönelik tespitlerini dile getirdi. Dilci, “Çocuklarımızda dağınık beyin sendromu şu anda had safhada. Bu çocuklarımız odaklanma, dikkat eksikliği ve bilgiyi yüzeysel yani kısa bellekte tutma, uzun belleğe atmadan yüzde 80’ini kaybetme eğiliminde” dedi. Dijital bağımlılığın çocuklarda fiziksel gelişimi, kas biliş sistemini de olumsuz etkilediğini söyleyen Dilci, erkek çocuklarında ise testosteron hormonunun gelişimini azalttığını ifade etti.



Göz hastalıkları



Dijital bağımlılığın Dünya Sağlık Örgütü’nün de ilan ettiği gibi miyopi göz hastalığına yol açtığını ve dünyada bu hastalıkla ilgili de salgın yaşandığını kaydeden Dilci, “Çocukların yüzde 80’i günlük üç saatin üzerinde dijital ekran kullanıyor. Bunun ergonomik kullanımı konusunda çocuklar için bir kılavuzun olması çok önemli. Mesela bilgisayar kullanmadan önce bir bardak su içerek dijital nesneye dokunduğumuz zaman enerjimizin daha aktive olduğu ve osram değerinden daha az etkilendiğimiz yönünde çalışmalar var. Bunlar değerlendirilmeli. Ayrıca 13 yaş altı grubu çocuklar da özellikle 90 santimetrenin altında bir maruziyet varsa ciddi anlamda dikkatsizliğe bağlı biliş bulanıkları ve iletişim sorunları yaşadıklarını tespit ettik” diye konuştu. Dilci, TÜİK verilerini dikkate alarak yaptıkları bir araştırmanın sonucu hakkında ise “Şu an ilkokul düzeyindeki çocuklarda bağımlılık oranı yüzde 29,26” bilgisini paylaştı.



‘Bağımlılığı ölçen sistemin patenti bizde’



Yapay zekayla çalışan Dijital Analiz tekniği geliştirdiklerini söyleyen Dilci, “İsviçre, İngiltere, Kanada, Amerikalılar bu sistemi bizden izin alarak kullanıyorlar. Patenti bizde. Bağımlılığı ölçmek için geliştirdiğimiz bir sistem” ifadesini kullandı.