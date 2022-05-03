Tarihi ters köşe! Fenerbahçe camiası buz kesti! Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı!
Joachim Löw, Jorge Jesus, İsmail Kartal hattında gidip gelen ve üç hocayla da görüşmelerini sürdüren Ali Koç'un bambaşka bir teknik adamı gündemine aldığı öğrenildi. Afrika kıtası ülkelerinden olan Sao Tome kökenli olan Portekizli çalıştırıcıyla ilgilenen Koç'un önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de gelecek sezonun başlamasına kısa bir süre kala artık teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertlilerde Joachim Löw'ün uzun süredir resmi hamlelerde bulunmaması, Jorge Jesus'la Ali Koç'u bir araya getirmişti. Türk ve dünya basının Milliyet'ten öğrendiği Jorge Jesus görüşmesinin ardından sarı-lacivertlilerde sürpriz bir hamle daha geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü bir başka teknik adamla bir araya geldi. İşte ayrıntılar...
Brezilya’da ailesiyle beraber Rio Karnavalı’na giden Jorge Jesus için herkes beklemeye geçti. Portekiz ve Brezilya basınında da bir numaralı gündem Jesus oldu. Çıkan haberlerde 67 yaşındaki teknik adam için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu bildirildi. Portekizli hocanın tatil bitiminde resmi bir karar alacağı ve artık kariyerindeki yeni dönem için adımlar atacağı kaydedildi.
Fenerbahçe’de bir yandan Beşiktaş derbisi bekleniyor. 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak önemli karşılaşma öncesi takımın ya da teknik heyetin motivasyonunun bozulması istenmiyor. İsmail Kartal da tüm konsantrasyonunu Beşiktaş derbisi üzerine kuruyor. Tecrübeli çalıştırıcı takıma izin verse de kendisi derbiyi çalışıyor.
Sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktör konusunda mali konular da büyük önem taşıyor. Kadro planlaması, transferler ve yeni maaş bütçesi göz önünde tutuluyor. Öte yandan yeni çıkan spor yasası, UEFA’nın yenilediği Finansal Fair Play kuralları ve TFF’nin harcama limitleri Fenerbahçe yönetiminin esas konusu olarak masada duruyor.
Teknik direktör konusunda artık Fenerbahçe’de çalışmalar nihayete eriyor. Başkan Ali Koç ve yöneticiler resmi karar için geri sayıma geçiyor. Takımın 15-20 Haziran gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını varsayan ve Şampiyonlar Ligi’ne göre çalışmalarını yapan yönetim, teknik direktör sürecini uzatmak istemiyor.