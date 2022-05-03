Tarihi ters köşe! Fenerbahçe camiası buz kesti! Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı!

Brezilya’da ailesiyle beraber Rio Karnavalı’na giden Jorge Jesus için herkes beklemeye geçti. Portekiz ve Brezilya basınında da bir numaralı gündem Jesus oldu. Çıkan haberlerde 67 yaşındaki teknik adam için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu bildirildi. Portekizli hocanın tatil bitiminde resmi bir karar alacağı ve artık kariyerindeki yeni dönem için adımlar atacağı kaydedildi.