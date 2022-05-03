Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeTarihi ters köşe! Fenerbahçe camiası buz kesti! Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Tarihi ters köşe! Fenerbahçe camiası buz kesti! Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı!
• 03 Mayıs 2022 - 08:06 • Son Güncelleme:

Tarihi ters köşe! Fenerbahçe camiası buz kesti! Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı!

Joachim Löw, Jorge Jesus, İsmail Kartal hattında gidip gelen ve üç hocayla da görüşmelerini sürdüren Ali Koç'un bambaşka bir teknik adamı gündemine aldığı öğrenildi. Afrika kıtası ülkelerinden olan Sao Tome kökenli olan Portekizli çalıştırıcıyla ilgilenen Koç'un önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

• 03 Mayıs 2022 - 08:06 • Son Güncelleme:
1Tarihi ters köşe Fenerbahçe camiası buz kesti Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı
ABONE OL

Fenerbahçe'de gelecek sezonun başlamasına kısa bir süre kala artık teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertlilerde Joachim Löw'ün uzun süredir resmi hamlelerde bulunmaması, Jorge Jesus'la Ali Koç'u bir araya getirmişti. Türk ve dünya basının Milliyet'ten öğrendiği Jorge Jesus görüşmesinin ardından sarı-lacivertlilerde sürpriz bir hamle daha geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünyaca ünlü bir başka teknik adamla bir araya geldi. İşte ayrıntılar...

2Tarihi ters köşe Fenerbahçe camiası buz kesti Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı

Brezilya’da ailesiyle beraber Rio Karnavalı’na giden Jorge Jesus için herkes beklemeye geçti. Portekiz ve Brezilya basınında da bir numaralı gündem Jesus oldu. Çıkan haberlerde 67 yaşındaki teknik adam için en ciddi adayın Fenerbahçe olduğu bildirildi. Portekizli hocanın tatil bitiminde resmi bir karar alacağı ve artık kariyerindeki yeni dönem için adımlar atacağı kaydedildi.

3Tarihi ters köşe Fenerbahçe camiası buz kesti Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı

Fenerbahçe’de bir yandan Beşiktaş derbisi bekleniyor. 8 Mayıs Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak önemli karşılaşma öncesi takımın ya da teknik heyetin motivasyonunun bozulması istenmiyor. İsmail Kartal da tüm konsantrasyonunu Beşiktaş derbisi üzerine kuruyor. Tecrübeli çalıştırıcı takıma izin verse de kendisi derbiyi çalışıyor.

4Tarihi ters köşe Fenerbahçe camiası buz kesti Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı

Sarı-lacivertli kulüpte yeni teknik direktör konusunda mali konular da büyük önem taşıyor. Kadro planlaması, transferler ve yeni maaş bütçesi göz önünde tutuluyor. Öte yandan yeni çıkan spor yasası, UEFA’nın yenilediği Finansal Fair Play kuralları ve TFF’nin harcama limitleri Fenerbahçe yönetiminin esas konusu olarak masada duruyor.

5Tarihi ters köşe Fenerbahçe camiası buz kesti Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı

Teknik direktör konusunda artık Fenerbahçe’de çalışmalar nihayete eriyor. Başkan Ali Koç ve yöneticiler resmi karar için geri sayıma geçiyor. Takımın 15-20 Haziran gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını varsayan ve Şampiyonlar Ligi’ne göre çalışmalarını yapan yönetim, teknik direktör sürecini uzatmak istemiyor.

6Tarihi ters köşe Fenerbahçe camiası buz kesti Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı

Sarı-lacivertlilerde adaylar netleşmiş durumda. 3 tane favori isim bulunuyor. Jorge Jesus bir adım önde duruyor. İsmail Kartal ve Joachim Löw de önemli adaylar. İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adaylarında son durum:

7Tarihi ters köşe Fenerbahçe camiası buz kesti Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı

- Jorge Jesus: Portekiz’de Ali Koç ile görüşen Jorge Jesus, şu anda Brezilya’da ailesiyle tatilde. 8 Mayıs’a kadar Brezilya’da olması beklenen Jesus’un resmi kararını tatil bitiminde vereceği kaydediliyor.

8Tarihi ters köşe Fenerbahçe camiası buz kesti Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı

- İsmail Kartal: Mevcut teknik direktör İsmail Kartal’ın ligdeki 11 maçlık yenilmezlik serisi herkesi olumlu yönde etkiledi. Kulüp ve camiada birçok isim İsmail Kartal’la devam edilmesini istiyor.

9Tarihi ters köşe Fenerbahçe camiası buz kesti Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı

- Joachim Löw: Başkan Ali Koç’un en önemli hedefi olan Joachim Löw şu anda biraz geri planda kaldı. Ancak Alman çalıştırıcı halen daha saygı duyulan bir aday.

10Tarihi ters köşe Fenerbahçe camiası buz kesti Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı

- Nuno Espirito: Son olarak İngiltere’de Tottenham’da çalışan Nuno Espirito Santo, Fenerbahçe’de sürpriz bir aday oldu. Başkan Ali Koç ve yöneticiler Portekizli isimle de bir görüşme yaptı, alternatifler arasına aldı.

11
12Tarihi ters köşe Fenerbahçe camiası buz kesti Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı

 

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Şaşırtan transfer hamlesi! Kim Min Jae ve Szalai'nin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

Şaşırtan transfer hamlesi! Kim Min Jae ve Szalai'nin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

Tarihi ters köşe! Fenerbahçe camiası buz kesti! Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı!

Tarihi ters köşe! Fenerbahçe camiası buz kesti! Yeni teknik direktör 48 yaşında bir Afrikalı!

Konyaspor maçından sonra... Takımdan ayrılacak 4 futbolcuyu resmen açıkladı!

Konyaspor maçından sonra... Takımdan ayrılacak 4 futbolcuyu resmen açıkladı!

Türkiye'nin en pahalı futbolcusu açıklandı! Rekor transfer bedeli

Türkiye'nin en pahalı futbolcusu açıklandı! Rekor transfer bedeli