Tarihi miras teknolojiyle korunuyor, dijital dünyada yaşatılıyor

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Tarih dijital dünyaya taşınıyor

Teknoloji, Tarihi Alan Başkanlığı’nın çalışmalarında yalnızca koruma ve belgeleme amacıyla kullanılmıyor. Tarihi mirasın ziyaretçilere aktarılması ve özellikle çocuklar ile gençlerin tarihi mekânlarla daha güçlü bir bağ kurabilmesi için de dijital teknolojilerden yararlanılıyor.Bu kapsamda geliştirilen çalışmalardan biri de Gallipoli oyunu iş birliği oldu. Tarihi Alan Başkanlığı ile oyunun geliştiricisi BlackMill Games arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alanı’na ilişkin bilgi, belge ve doküman desteği sağlandı. Bu destekle oyunda tarihi mekânların, olayların ve savaş atmosferinin tarihî gerçekliğe uygun şekilde yansıtılmasına katkıda bulunuldu.

İş birliği kapsamında Gelibolu Tarihi Alanı’na ilişkin tarihî ve mekânsal verilerin dijital oyun ortamında doğru şekilde kullanılmasına destek sağlanırken, kültürel mirasın farklı dijital mecralar aracılığıyla yeni nesillere ve uluslararası kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.Çocuklar ve gençlere yönelik dijital anlatımda Mannu animasyon filmi de öne çıkan çalışmalardan biri. Animasyon teknolojisinin görsel anlatım imkânlarından yararlanılarak Çanakkale tarihinin farklı yaş gruplarına daha anlaşılır ve ilgi çekici şekilde aktarılması amaçlanıyor.