Tarih bile verdi! Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

Jorge Jesus tam anlamıyla lider ve güçlü bir karakter. Uzun bir sezon maratonuna hakim olabilecek bir isim. Duygulardan çok mantığıyla ve deneyimleriyle hareket ediyor. Jorge Jesus kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Ekibiyle beraber iyi bir projeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve İstanbul tercihi Jorge Jesus için iyi bir şık olarak göze çarpıyor. Daha önce Suudi Arabistan’dan gelen pahalı kontratları bile kabul etmedi.