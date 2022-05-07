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FenerbahçeTarih bile verdi! Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Tarih bile verdi! Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı
• 07 Mayıs 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:

Tarih bile verdi! Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

Jorge Jesus'la görüşmek için Portekiz'e giden ve başarılı teknik adamla masaya oturan Ali Koç'un İstanbul'a eli boş döndüğü ortaya çıktı. 67 yaşındaki antrenör teklif beklediği takımı açıklarken, Jesus'un '20 Mayıs'a kadar beklerim' ifadeleri ise Fenerbahçe cephesinde şok etkisi yarattı.

• 07 Mayıs 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
1Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun başlamasına kısa bir süre kala artık teknik direktör konusunda geri sayıma geçildi. Sarı-lacivertlilerde Joachim Löw'ün uzun süredir resmi hamlelerde bulunmaması, Jorge Jesus'la Ali Koç'u bir araya getirmişti.

2Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

Sarı-lacivertliler, Portekiz’de Lizbon’da Jorge Jesus’la bire bir görüşmelerini gerçekleştirmişti. Başkan Ali Koç’un katıldığı görüşmelerde Jorge Jesus ile birlikte Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da bulunmuş, bu haber Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

3Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

Portekizli teknik adamın Brezilya'daki açıklamaları ve teklif gelmesi halinde Flamengo çalışabileceği söylemesi üzerine Fenerbahçe cephesinde şaşkınlık oluşmuştu. Jesus konusundaki belirsizlik devam ederken yine Brezilya'dan sürpriz bir haber geldi.

4Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

Portekizli çalıştırıcı ayrıca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 Mayıs'a kadar bekleyebileceğini sonrasında ise kariyeri hakkında karar vermesi gerektiğini ifade etmişti.

5Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

Brezilya basınından Central da Bola'nın haberine göre Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Sarı-Lacivertli ekibin Jorge Jesus ile anlaşmaya vardığı ve Portekizli çalıştırıcının takımın başına geçeceği ileri sürüldü.

6Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

En son Portekiz ekibi Benfica'yı çalıştıran 67 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, 28 Aralık 2021'de görevinden ayrılmış ve o günden bu yana takım çalıştırmıyordu.

7Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

Anlaşma haberlerinin yanı sıra eski takımı Flamengo'ya dönmek istediğini ancak 20 Mayıs'a kadar bekleyebileceğini belirten Portekizli teknik adamın sözleri Fenerbahçe'den gelen maddi teklifin kendisini tatmin etmediği şeklinde de yorumlandı.

8Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

68 yaşındaki teknik direktör Jesus'un 20 Mayıs'ı işaret etmesi, Koç'un Portekizli teknik adamdan bu tarihe kadar kesin bir cevap vermesini beklediği, aksi takdirde alternatif isimlere yönelebileceği şeklinde değerlendirildi.

9Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

Ayrıca taraftarın ve camianın İsmal Kartal baskısının da Koç'un bir an önce Jesus konusuna olumlu bir şekilde nokta koymak için aceleci davranmasında rol oynadığı ifade edildi.

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Fenerbahçe'de Jorge Jesus’u hoca adayları arasında öne çıkaran kriterler:

- Anahtar teslim hoca olduğu düşünülüyor. Hem Portekiz’de Benfica’da hem de Brezilya’da Flamengo’da şampiyonlukları var. Lig şampiyonluğu konusunda çok tecrübeli bir isim. Jorge Jesus güçlü bir teknik ekibe sahip. Ekibiyle beraber Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde hep belirli seviyelere ulaştı. Fenerbahçe bu sezon ligde ikinci olursa takımı Şampiyonlar Ligi’nde gruplara taşıma adına tecrübeleri fazlasıyla var.

11Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

Jorge Jesus tam anlamıyla lider ve güçlü bir karakter. Uzun bir sezon maratonuna hakim olabilecek bir isim. Duygulardan çok mantığıyla ve deneyimleriyle hareket ediyor. Jorge Jesus kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Ekibiyle beraber iyi bir projeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve İstanbul tercihi Jorge Jesus için iyi bir şık olarak göze çarpıyor. Daha önce Suudi Arabistan’dan gelen pahalı kontratları bile kabul etmedi.

12Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

Fenerbahçe’yi iyi tanıyor. Özellikle 2013’te UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasındaki eşleşmede Kadıköy’deki atmosferden çok etkilenmişti. Taraftarın ön planda olduğu bir kulüpte çalışmak istiyor.

13Tarih bile verdi Teklif beklediği takımı açıkladı Ali Koç büyük şok yaşadı

 

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