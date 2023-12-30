Tarçınlı yılbaşı kurabiyesi | Gingerbread kurabiye tarifi, yapımı ve malzemeleri: Zencefilli kurabiye adam ve yılbaşı ağacı nasıl yapılır? Yılbaşı kurabiyesi

Yılbaşı Kurabiyesi Yapımı



Fırını 180 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisini yağlayın veya yağlı kağıt serin.



Büyük bir kaba un, zencefil, tarçın, karbonat, tuz ve karanfili birleştirin.



Karışımı iyice karıştırın.



Başka bir kaba tereyağını ve esmer şekeri krema kıvamına gelene kadar iyice çırpın.



Yumurtayı ekleyin ve iyice karıştırın.



Siyah melası veya pekmezi ve sıcak suyu ekleyin, karıştırın.



Islak karışımı kuru karışıma ekleyin ve karışımı homojen olana kadar karıştırın.