Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemTam 950 sayfa! Narin Güran cinayetinde davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet aile tarafından organize bir şekilde gizlendi
HaberlerGündem Haberleri Tam 950 sayfa! Narin Güran cinayetinde davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet aile tarafından organize bir şekilde gizlendi

Tam 950 sayfa! Narin Güran cinayetinde davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet aile tarafından organize bir şekilde gizlendi

Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı 950 sayfalık gerekçeli kararda, Narin'in anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde işlendiği kaydedildi.

• 23 Ocak 2025 - 15:51 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2025 - 15:51 • Son Güncelleme:
1Tam 950 sayfa Narin Güran cinayetinde davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet aile tarafından organize bir şekilde gizlendi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen yıl 21 Ağustos günü korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

2Tam 950 sayfa Narin Güran cinayetinde davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet aile tarafından organize bir şekilde gizlendi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezası istedi.

3Tam 950 sayfa Narin Güran cinayetinde davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet aile tarafından organize bir şekilde gizlendi

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık günü yapılan yargılama sonucu, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

4Tam 950 sayfa Narin Güran cinayetinde davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet aile tarafından organize bir şekilde gizlendi

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

5KURAN KURSUNDAN EVİNE GİTTİ

KURAN KURSUNDAN EVİNE GİTTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme heyeti, verilen hapis cezalarının gerekçeli kararını açıkladı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin tarafından yazılan gerekçeli kararda, her kesin kafasında soru işareti olan "Narini nerede öldürdü?" sorusu da yanıt buldu.

6Tam 950 sayfa Narin Güran cinayetinde davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet aile tarafından organize bir şekilde gizlendi

Mahkeme heyeti, kararda Narin'in kuran kursundan çıktıktan sonra evine geldiği belirtilerek, küçük kızın ev bölgesinde öldürüldüğüne yer verildi. Yine daraltılmış baz verileri, Dara-2 askeri üs bölgesine ait kamera görüntüleri ve HTS kayıtları dikkate alınarak ceza alan sanıkların cinayetten sonra baba Arif Güran'ın evinde oldukları ifade edildi.

7Tam 950 sayfa Narin Güran cinayetinde davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet aile tarafından organize bir şekilde gizlendi

Kararda, cinayetin anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde işlendiği kaydedildi.

8ORGANİZE HAREKET

ORGANİZE HAREKET

Aile üyelerinin Narin'in cesedinin bulunmadan bir gün önce toplantı yapmaları nedeniyle cinayetin neden ve kim tarafından işlendiğinin bilindiğini, ancak bunun organize bir şekilde gizlendiği de belirtildi.

9Tam 950 sayfa Narin Güran cinayetinde davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet aile tarafından organize bir şekilde gizlendi

Mahkeme kararında, sanıklara verilen cezaların gerekçesini de ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Kararda, Yüksel Güran'ın amca Salim Güran ile ilişki yaşadığı yönündeki iddiaların ise, gerçeğe aykırı olduğu ifade edildi.