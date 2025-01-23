Tam 950 sayfa! Narin Güran cinayetinde davasında gerekçeli karar açıklandı: Cinayet aile tarafından organize bir şekilde gizlendi
Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı tamamlandı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı 950 sayfalık gerekçeli kararda, Narin'in anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes'in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde işlendiği kaydedildi.
• 23 Ocak 2025 - 15:51 • Son Güncelleme:
• 23 Ocak 2025 - 15:51 • Son Güncelleme: