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GündemTam 30 metrelik define tüneli! Çıkmaz sokakta planlamışlar, muhtara gidince gerçek ortaya çıktı
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Tam 30 metrelik define tüneli! Çıkmaz sokakta planlamışlar, muhtara gidince gerçek ortaya çıktı

Kastamonu’da altın ve değerli eşya bulmak amacıyla kazıldığı belirlenen tam 30 metre uzunluğundaki define tüneli, mahalle sakinlerinin uzun süredir rahatsız olduğu kötü koku şikayetleri üzerine yapılan incelemeyle ortaya çıktı. Tünelin varlığı, mahalle muhtarına yapılan başvurunun ardından gün yüzüne çıktı ve bölgedeki güvenlik güçleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Define arama girişiminin yarattığı olumsuzluklar ve halkın endişesi, yetkililerin harekete geçmesini sağladı. Olay, hem bölge sakinleri hem de yerel yönetim tarafından yakından takip ediliyor.

İHA
• 31 Mayıs 2025 - 08:42 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Mayıs 2025 - 08:42 • Son Güncelleme:
1Tam 30 metrelik define tüneli Çıkmaz sokakta planlamışlar, muhtara gidince gerçek ortaya çıktı

Olay, Hisarardı Mahallesi İbn-i Neccar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir evden çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar mahalle muhtarını arayarak bilgi verdi.

2Tam 30 metrelik define tüneli Çıkmaz sokakta planlamışlar, muhtara gidince gerçek ortaya çıktı

Mahalle muhtarı da 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine kötü kokunun yayıldığı eve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, evin kapısının açılması için ev sahibi T.D.'ye ulaşmaya çalıştı. Bir süre kapıyı çalan polis ekipleri, kapının açılmasıyla birlikte eve girerek incelemelerde bulundu.

3Tam 30 metrelik define tüneli Çıkmaz sokakta planlamışlar, muhtara gidince gerçek ortaya çıktı

Yapılan araştırmada evin içerisinden yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünelin açıldığı ve define bulmak için kaçak kazı yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri evde ve kazılan tünelde incelemede bulundu. Yapılan incelemelere rağmen kokunun kaynağı tespit edilemezken, ev sahibi T.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

4Tam 30 metrelik define tüneli Çıkmaz sokakta planlamışlar, muhtara gidince gerçek ortaya çıktı

Kokunun yaklaşık 4 gündür sokakta olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Necdet Gül, "Bulunduğumuz yer Kastamonu Kalesi'nin altı oluyor. Burası çıkmaz sokak. Sadece insanlar gelip geçebiliyor, buraya araç giremiyor.

5Tam 30 metrelik define tüneli Çıkmaz sokakta planlamışlar, muhtara gidince gerçek ortaya çıktı

Kimsenin uğramadığı, gezmediği, görmediği bir yer burası. Bu bölgenin 3-4 yıl önce ağaç ve mıntıka temizliğini ben yaptım. Şimdi de bu olay yaşanmış. Kıraathanenin açık alanında bahçesinde otururken 3-4 gündür kötü bir koku sardı. Bu kokudan bizler huylandık.

6Tam 30 metrelik define tüneli Çıkmaz sokakta planlamışlar, muhtara gidince gerçek ortaya çıktı

Başka arkadaşlarımız da vardı, kahvede oturanlar vardı. Bizler de konuyu muhtarımıza söyledik. Muhtarımız da gerekli yerleri arayıp bilgilendirmede bulundu. Ondan sonra da polis arkadaşlar gelip burada inceleme yaptı. Şu anda da bekleniyor, meselenin ne olduğunu bizler bilemiyoruz. Bize herhangi bir bilgi veren olmadı. Bizler de ne olduğunu merak ediyoruz, haber bekliyoruz" diye konuştu.