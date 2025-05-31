Tam 30 metrelik define tüneli! Çıkmaz sokakta planlamışlar, muhtara gidince gerçek ortaya çıktı
Kastamonu’da altın ve değerli eşya bulmak amacıyla kazıldığı belirlenen tam 30 metre uzunluğundaki define tüneli, mahalle sakinlerinin uzun süredir rahatsız olduğu kötü koku şikayetleri üzerine yapılan incelemeyle ortaya çıktı. Tünelin varlığı, mahalle muhtarına yapılan başvurunun ardından gün yüzüne çıktı ve bölgedeki güvenlik güçleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Define arama girişiminin yarattığı olumsuzluklar ve halkın endişesi, yetkililerin harekete geçmesini sağladı. Olay, hem bölge sakinleri hem de yerel yönetim tarafından yakından takip ediliyor.
İHA
• 31 Mayıs 2025 - 08:42 • Son Güncelleme:
İHA
• 31 Mayıs 2025 - 08:42 • Son Güncelleme: