Suudi Arabistan kralı kim? Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı: Fenerbahçe ve Galatasaray ortak açıklama yaptı!

SUUDİ ARABİSTAN ATATÜRK POSTERİ OLAYI NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüpleri toplantı sonrası ortak açıklama yaptı. İşte yapılan ortak açıklama: "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.