Suudi Arabistan kralı kim? Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı: Fenerbahçe ve Galatasaray ortak açıklama yaptı!
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüpleri ortak bir açıklama yaptı. Söz konusu gelişmenin ardından Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı sorgulanırken Suudi Arabistan kralının kim olduğu sorgulanmaya başlandı. İşte Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı ve Suudi Arabistan kralı kim, sorusunun yanıtı…
• 30 Aralık 2023 - 10:16 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2023 - 10:16 • Son Güncelleme: