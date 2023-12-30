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GündemSuudi Arabistan kralı kim? Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı: Fenerbahçe ve Galatasaray ortak açıklama yaptı!
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Suudi Arabistan kralı kim? Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı: Fenerbahçe ve Galatasaray ortak açıklama yaptı!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçı ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüpleri ortak bir açıklama yaptı. Söz konusu gelişmenin ardından Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı sorgulanırken Suudi Arabistan kralının kim olduğu sorgulanmaya başlandı. İşte Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı ve Suudi Arabistan kralı kim, sorusunun yanıtı…

• 30 Aralık 2023 - 10:16 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2023 - 10:16 • Son Güncelleme:
1Suudi Arabistan kralı kim Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı: Fenerbahçe ve Galatasaray ortak açıklama yaptı

Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin dün akşam Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlaması gereken Turkcell Süper Kupa mücadelesinde, pankart ve ısınma tişörtlerinde yapılan tercihler nedeniyle başlama düdüğü çalmadı. Peki, Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı nedir, Suudi Arabistan kralı kim?

2SUUDİ ARABİSTAN ATATÜRK POSTERİ OLAYI NEDİR

SUUDİ ARABİSTAN ATATÜRK POSTERİ OLAYI NEDİR?

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray Kulüpleri toplantı sonrası ortak açıklama yaptı. İşte yapılan ortak açıklama: "Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir.

3Suudi Arabistan kralı kim Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı: Fenerbahçe ve Galatasaray ortak açıklama yaptı

Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa’nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."

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Açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantının yapıldığı otelden basın mensuplarına açıklama yapmadan ayrıldı.

5SUUDİ ARABİSTAN KRALI KİM

SUUDİ ARABİSTAN KRALI KİM?

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'undur. 2015 yılında tahta çıkan Kral Selman bin Abdülaziz El Suud, Suudi Arabistan'ın yedinci Kralıdır.

6Suudi Arabistan kralı kim Suudi Arabistan Atatürk posteri olayı: Fenerbahçe ve Galatasaray ortak açıklama yaptı

Suudi Kralları Kral Fahd'dan itibaren “İki Kutsal Caminin Hizmetkârı” unvanını da taşımaktadırlar. Kral aynı zamanda Başkomutandır.