• 23 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
Survivor'da şoke eden sakatlık! Barış yarışmaya devam edebilecek mi?
Survivor 2022'de Mart sonunda yapılacak birleşme partisi için hızlı eleme sistemi devam ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. Survivor'ın yayınlanan son bölüm fragmanında ise yürekler ağza geldi. Survivor'ın sevilen yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın Merve Aydın ile beraber yarıştığı anlarda bir anda dizini tutarak yerde kaldığı anlar endişe yarattı.Barış elenecek mi? İşte o anlar...
• 23 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 hız kesmeden devam ediyor. Birleşme partisine yetişmek adına haftada iki yarışmacı adaya veda ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan elemede Mert Öcal, yarışmaya veda etti. Yeni haftada ise eleme adayları Barış Murat Yağcı ve Evrim Keklik oldu. Bugün yapılacak oyunun ardından üçüncü ve dördüncü isim belli olacak. Yeni bölüm öncesi ise, şoke eden bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre yarışmanın önemli bir isminin diskalifiye olması söz konusu. İşte konuya ilişkin detaylar;
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