Survivor'da şoke eden sakatlık! Barış yarışmaya devam edebilecek mi?

Survivor All Star 2022 hız kesmeden devam ediyor. Birleşme partisine yetişmek adına haftada iki yarışmacı adaya veda ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan elemede Mert Öcal, yarışmaya veda etti. Yeni haftada ise eleme adayları Barış Murat Yağcı ve Evrim Keklik oldu. Bugün yapılacak oyunun ardından üçüncü ve dördüncü isim belli olacak. Yeni bölüm öncesi ise, şoke eden bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre yarışmanın önemli bir isminin diskalifiye olması söz konusu. İşte konuya ilişkin detaylar;