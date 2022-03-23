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MagazinSurvivor'da şoke eden sakatlık! Barış yarışmaya devam edebilecek mi?
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• 23 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:

Survivor'da şoke eden sakatlık! Barış yarışmaya devam edebilecek mi?

Survivor 2022'de Mart sonunda yapılacak birleşme partisi için hızlı eleme sistemi devam ediyor. Yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için kıyasıya mücadele ediyor. Survivor'ın yayınlanan son bölüm fragmanında ise yürekler ağza geldi. Survivor'ın sevilen yarışmacısı Barış Murat Yağcı'nın Merve Aydın ile beraber yarıştığı anlarda bir anda dizini tutarak yerde kaldığı anlar endişe yarattı.Barış elenecek mi? İşte o anlar...

• 23 Mart 2022 - 10:51 • Son Güncelleme:
1Survivorda şoke eden sakatlık Barış yarışmaya devam edebilecek mi
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Survivor All Star 2022 hız kesmeden devam ediyor. Birleşme partisine yetişmek adına haftada iki yarışmacı adaya veda ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan elemede Mert Öcal, yarışmaya veda etti. Yeni haftada ise eleme adayları Barış Murat Yağcı ve Evrim Keklik oldu. Bugün yapılacak oyunun ardından üçüncü ve dördüncü isim belli olacak. Yeni bölüm öncesi ise, şoke eden bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaya göre yarışmanın önemli bir isminin diskalifiye olması söz konusu. İşte konuya ilişkin detaylar;

2Survivorda şoke eden sakatlık Barış yarışmaya devam edebilecek mi

Survivor 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar Survivor'ın ilk durağı olan birleşme partisine kalabilmek adına parkurlarda varını yoğunu veriyor.

3Survivorda şoke eden sakatlık Barış yarışmaya devam edebilecek mi

Geçtiğimiz hafta yapılan elemede yarışmanın oy potansiyeli yüksek isimlerinden Mert Öcal Evrim, Atakan ve Barış ile girdiği güçlü potadan çıkamayıp adaya veda etmişti.

4Survivorda şoke eden sakatlık Barış yarışmaya devam edebilecek mi

Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarından birini gönüllüler birini ünlüler takımı kazanırken, gönüllüler takımında Evrim Keklik, ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı aday oldu.

5Survivorda şoke eden sakatlık Barış yarışmaya devam edebilecek mi

Bugün oynanacak dokunulmazlık oyunu ile birlikte üçüncü ve dördüncü aday belli olacak. Ada konseyinde ise Survivor 2022'ye veda eden isim belli olacak.

6Survivorda şoke eden sakatlık Barış yarışmaya devam edebilecek mi

Öte yandan yayınlanan son bölüm fragmanında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunu mücadelesinde, yarışmanın favori isimlerinden Barış Murat Yağcı çok ciddi bir sakatlık geçirdi.

7Survivorda şoke eden sakatlık Barış yarışmaya devam edebilecek mi

Sakatlığın ardından acılar içinde bağıran Barış'a arkadaşları koştu. Daha önce de aynı bölgeden sakatlığı bulunan Barış ile ilgili sosyal medyada ise flaş bir iddia ortaya atıldı.

8Survivorda şoke eden sakatlık Barış yarışmaya devam edebilecek mi

İddiaya göre yarışmanın en çok oy potansiyeline sahip isimleri arasında görülen Barış Murat Yağcı, Survivor'a devam edemeyecek.

9Survivorda şoke eden sakatlık Barış yarışmaya devam edebilecek mi

Konuyla ilgili henüz başka bir bilgi bulunmazken, yeni bölümde durumun netleşmesi bekleniyor.

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