Survivor'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi! Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü! 'Ne dedin sen?'

TOPLAM 100 BİN TL ÖDÜL!

Acun Medya ekibi ve yarışmacılar arasında klasik haline gelen voleybol maçı ikinci kez oynandı. Siyah takımda Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Nagihan Karadere yer aldı. Beyaz takımda ise Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Berkan Karabulut ve Adem Kılıçcı mücadele etti.Bu sezon 'All Star' formatında düzenlenen ve 2.5 aydır yayında olan yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, "İyi olan kazansın. Kazanırsak çok mutlu olacağız. Kaybedersek de iyi bir takıma kaybedeceğiz. İki ödül belirledik. Rakip kazanırsa toplam ödül 100 bin TL. Kaç kişi 'Beyaz takım kazanır' derse onlar arasında bölüşülecek. Biz kazanırsak da şinitzel ve cheescake ödülü olacak" şeklindeki açıklamasıyla heyecan yarattı.