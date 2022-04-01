Survivor'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi! Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü! 'Ne dedin sen?'
Survivor'ın yeni bölüm tanıtımına damga vuran an! Nisa ve Yağmur birbirine girdi... 'Survivor All Star 2022'de birleşme partisi sonrası mücadele hız kesmeden devam ediyor. Acun Medya ile yarışmacılar, 100 bin TL ödül açıklanan voleybol maçında karşı karşıya geldi. Takımların haftanın ilk dokunulmazlığı için parkura çıktığı oyunda tansiyon tavan yaptı. Yeni bölüm tanıtımına, gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı ile Yağmur Banda damga vurdu. Yağmur 'İnsan ol' deyince, Nisa sinirlendi ve 'Ne dedin sen?' diyerek üzerine yürüdü.
TV8'de 31 Mart Perşembe akşamı yayınlanan Survivor All Star 2022'nin son bölümünde; 'Anlat Bakalım' ve 'Bil Bakalım' oyunlarının yanı sıra Acun Medya ve yarışmacılar arasında bir kez daha voleybol maçı oynandı.
TOPLAM 100 BİN TL ÖDÜL!
Acun Medya ekibi ve yarışmacılar arasında klasik haline gelen voleybol maçı ikinci kez oynandı. Siyah takımda Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Nagihan Karadere yer aldı. Beyaz takımda ise Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Berkan Karabulut ve Adem Kılıçcı mücadele etti.Bu sezon 'All Star' formatında düzenlenen ve 2.5 aydır yayında olan yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, "İyi olan kazansın. Kazanırsak çok mutlu olacağız. Kaybedersek de iyi bir takıma kaybedeceğiz. İki ödül belirledik. Rakip kazanırsa toplam ödül 100 bin TL. Kaç kişi 'Beyaz takım kazanır' derse onlar arasında bölüşülecek. Biz kazanırsak da şinitzel ve cheescake ödülü olacak" şeklindeki açıklamasıyla heyecan yarattı.
Yağmur Banda, "Çocuk gibi ağlıyorsun. Oraya buraya gidiyorsun, rehabilitasyon merkezi mi burası?" sözleriyle sert tepki gösteriyor.
Survivor Nisa "Ne zaman gittim, söyle" karşılığını veriyor.