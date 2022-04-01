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MagazinSurvivor'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi! Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü! 'Ne dedin sen?'
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• 01 Nisan 2022 - 14:07 • Son Güncelleme:

Survivor'da Nisa ve Yağmur birbirine girdi! Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü! 'Ne dedin sen?'

Survivor'ın yeni bölüm tanıtımına damga vuran an! Nisa ve Yağmur birbirine girdi... 'Survivor All Star 2022'de birleşme partisi sonrası mücadele hız kesmeden devam ediyor. Acun Medya ile yarışmacılar, 100 bin TL ödül açıklanan voleybol maçında karşı karşıya geldi. Takımların haftanın ilk dokunulmazlığı için parkura çıktığı oyunda tansiyon tavan yaptı. Yeni bölüm tanıtımına, gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı ile Yağmur Banda damga vurdu. Yağmur 'İnsan ol' deyince, Nisa sinirlendi ve 'Ne dedin sen?' diyerek üzerine yürüdü.

• 01 Nisan 2022 - 14:07 • Son Güncelleme:
1Survivorda Nisa ve Yağmur birbirine girdi Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü Ne dedin sen
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TV8'de 31 Mart Perşembe akşamı yayınlanan Survivor All Star 2022'nin son bölümünde; 'Anlat Bakalım' ve 'Bil Bakalım' oyunlarının yanı sıra Acun Medya ve yarışmacılar arasında bir kez daha voleybol maçı oynandı.

2ANLAT BAKALIM VE BİL BAKALIM HEYECANI

ANLAT BAKALIM VE BİL BAKALIM HEYECANI

Bil Bakalım'da ünlüler galip geldi. Daha sonra Anlat Bakalım oynandı ve bu kez gönüllüler üstünlük sağladı. Beraberlik nedeniyle takımlar üçüncü oyunda karşı karşıya geldi. Bu oyunu kazanan gönüllüler, kahve ve kurabiye ödülünün sahibi oldu.

3TOPLAM 100 BİN TL ÖDÜL

TOPLAM 100 BİN TL ÖDÜL!

Acun Medya ekibi ve yarışmacılar arasında klasik haline gelen voleybol maçı ikinci kez oynandı. Siyah takımda Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Nagihan Karadere yer aldı. Beyaz takımda ise Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Berkan Karabulut ve Adem Kılıçcı mücadele etti.Bu sezon 'All Star' formatında düzenlenen ve 2.5 aydır yayında olan yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, "İyi olan kazansın. Kazanırsak çok mutlu olacağız. Kaybedersek de iyi bir takıma kaybedeceğiz. İki ödül belirledik. Rakip kazanırsa toplam ödül 100 bin TL. Kaç kişi 'Beyaz takım kazanır' derse onlar arasında bölüşülecek. Biz kazanırsak da şinitzel ve cheescake ödülü olacak" şeklindeki açıklamasıyla heyecan yarattı.

4SİYAH TAKIM YİNE KAZANDI

SİYAH TAKIM YİNE KAZANDI

Oldukça çekişmeli geçen voleybol maçını Acun, İrem ve Nagihan'ın yer aldığı takım kazandı. Siyah takımı destekleyen yarışmacılar Yağmur, Hikmet, Sude, Anıl, Ayşe, Seda, Barış, Merve, Gizem ve Sema şinitzel ve cheescake ödülünün sahibi oldu.

5BURASI REABİLİTASYON MERKEZİ Mİ

"BURASI REABİLİTASYON MERKEZİ Mİ?

Survivor All Star'ın 66'ncı bölüm fragmanında; parkurda düşen Nisa, sunucu Murat Ceylan tarafından uyarılıyor.

6Survivorda Nisa ve Yağmur birbirine girdi Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü Ne dedin sen

Israrla kural hatası yaptığını kabul etmeyen Nisa sunucuyla tartışmaya giriyor ve oyunu yarıda bırakıyor.

7Survivorda Nisa ve Yağmur birbirine girdi Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü Ne dedin sen

Nisa, Murat Ceylan'ın yanı sıra kendisine devam etmesini söyleyen takım arkadaşlarını da dinlemiyor.

8Survivorda Nisa ve Yağmur birbirine girdi Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü Ne dedin sen

Yağmur Banda, "Çocuk gibi ağlıyorsun. Oraya buraya gidiyorsun, rehabilitasyon merkezi mi burası?" sözleriyle sert tepki gösteriyor.

9Survivorda Nisa ve Yağmur birbirine girdi Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü Ne dedin sen

Survivor Nisa "Ne zaman gittim, söyle" karşılığını veriyor.

10Survivorda Nisa ve Yağmur birbirine girdi Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü Ne dedin sen

Yağmur ise parkur performansını eleştiren takım arkadaşına, "Sen önce insan ol! Geç bunları" diyor.

11Survivorda Nisa ve Yağmur birbirine girdi Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü Ne dedin sen

Bu sözlere çok sinirlenen Nisa, "Ne dedin sen?" diyerek, Yağmur'un üzerine yürüyor.

12Survivorda Nisa ve Yağmur birbirine girdi Oyunu yarıda bıraktı, üzerine yürüdü Ne dedin sen

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