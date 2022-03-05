• 05 Mart 2022 - 16:20 • Son Güncelleme:
Survivor'da 'mağdur' krizi! Barış'tan eleştirilere sert yanıt: 'Sizin o pis grubunuza ben girmem'
Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, tv8'de haftanın beş günü yayınlanan 'Survivor All Star 2022'de, birleşme partisine katılma mücadelesi veriliyor. Son olarak Aşkım Burçe Tunay'ın veda ettiği yarışmada ünlüler adına yarışan Barış Murat Yağcı, kendisine takım tarafından yapılan eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi. İşte Barış'ın yaptığı sert açıklamalar...
• 05 Mart 2022 - 16:20 • Son Güncelleme: