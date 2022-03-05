Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSurvivor'da 'mağdur' krizi! Barış'tan eleştirilere sert yanıt: 'Sizin o pis grubunuza ben girmem'
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da 'mağdur' krizi! Barış'tan eleştirilere sert yanıt: 'Sizin o pis grubunuza ben girmem'
• 05 Mart 2022 - 16:20 • Son Güncelleme:

Survivor'da 'mağdur' krizi! Barış'tan eleştirilere sert yanıt: 'Sizin o pis grubunuza ben girmem'

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu, tv8'de haftanın beş günü yayınlanan 'Survivor All Star 2022'de, birleşme partisine katılma mücadelesi veriliyor. Son olarak Aşkım Burçe Tunay'ın veda ettiği yarışmada ünlüler adına yarışan Barış Murat Yağcı, kendisine takım tarafından yapılan eleştirilere sert bir şekilde yanıt verdi. İşte Barış'ın yaptığı sert açıklamalar...

• 05 Mart 2022 - 16:20 • Son Güncelleme:
1Survivorda mağdur krizi Barıştan eleştirilere sert yanıt: Sizin o pis grubunuza ben girmem
ABONE OL

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Survivor'da 'mağdur' krizi! Barış'tan eleştirilere sert yanıt: 'Sizin o pis grubunuza ben girmem'

Survivor'da 'mağdur' krizi! Barış'tan eleştirilere sert yanıt: 'Sizin o pis grubunuza ben girmem'

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman neden ayrıldı? Sebebini böyle açıkladı: 'EKG cihazı gibiydik!'

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman neden ayrıldı? Sebebini böyle açıkladı: 'EKG cihazı gibiydik!'

Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Paris'te dolandırıldı!

Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çifti Paris'te dolandırıldı!

Aslı Bekiroğlu'ndan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum!

Aslı Bekiroğlu'ndan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum!