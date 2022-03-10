• 10 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...
Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Yasin ve Birsen'in ardından üçüncü isim Mert oldu. Son isim de Batuhan'ın seçimi ile Barış eleme adayı oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, iletişim ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 9 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı? Hangi isim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir? 9 Mart Çarşamba hangi isim adaya veda edecek? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte bilgiler...
• 10 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
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