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MagazinSurvivor’da kim elendi, kim gitti? 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor’da kim elendi, kim gitti? 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...
• 10 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Yasin ve Birsen'in ardından üçüncü isim Mert oldu. Son isim de Batuhan'ın seçimi ile Barış eleme adayı oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, iletişim ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 9 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Gökhan mı, Evrim mi, Aşkım mı? Hangi isim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir? 9 Mart Çarşamba hangi isim adaya veda edecek? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte bilgiler...

• 10 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
1Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.

2Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Survivor All Star'da iki takım da dokunulmazlığı almak için nefes kesen bir performans sergiledi. Dokunulmazlıkla birlikte, yarışmacıların uzun zamandır beklediği ödül de onları bekliyor olacak. 8 Mart Survivor'da yaşananlar...

38 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

8 MART SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

Ünlüler ve gönüllüler takımı, ikinci kez dokunulmazlık yarışına çıktı. İlk oyunun kazananı ünlüler olmuştu. Survivor 2022'de 8 Mart akşamı ödülü hamburger olmuştu. Diğer yandan kazanan bir de film keyfi yaşayabilecek.

4Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Kadınlar mücadelesinde açık ara farkla gönüllüler takımı oyunu aldı ve ödülden de tadım hakkını elde etti. Erkeklerde de oyunu kazanan gönüllüler oldu ve dokunulmazlıkta gönüller takıma gitti.

5SURVİVOR ELEME ADAYLARI

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Bu hafta ilk eleme adayı gönüllüler takımından Yasin oldu. Ünlüler takımından Gizem ve Bora performans sıralamasına göre dokunulmaz seçildi. İkinci eleme adayı da Birsen oldu.

6Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

TV8'in fenomen yarışma programı Survivor'da dokunulmazlık oyunu nefes kesti. İki takımın da kıran kırana yaptığı yarış sonunda bir de aileleri ile iletişim vardı.

7Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Zorlu parkurda ünlüler ve gönüllüler kıran kırana yarıştı.

8Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Oyunu kazanan aynı zamanda iletişim ödülünü de alıyor. Haftanın iletişim ödülü ailelerden gelen mektup oldu.

9Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Oyunun kadınlar bölümünde kazanan ünlüler oldu, erkeklerde ise gönüllüler aldı. Dokunulmazlığın ve iletişim ödülünün kazananı gönüllüler oldu.

10Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Ada konseyinde dokunulmaz olan isimler açıklandı ve ünlülerden Batuhan ve Sema oldu.

11Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...
12Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Ada konseyi yapıldı: Konseyde en çok oyu Mert alarak eleme adayı oldu.

13Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Mert'in ardından son ismi de haftanın dokunulmazı olan Batuhan seçti. Batuhan'ın seçimi ile Barış eleme adayı oldu.

14Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Acun Ilıcalı konseyde elenen ismi açıkladı.

15Survivor’da kim elendi, kim gitti 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Yapılan oylama sonucu adaya veda isim Birsen oldu.

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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 9 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Yasin mi, Birsen mi, Mert mi, Barış mı? Acun Ilıcalı açıkladı: Birleşme partisi...

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