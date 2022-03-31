Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı? Acun Ilıcalı açıkladı

YOKLUK ADASI NEDİR?

Acun Ilıcalı yeni sürprizi duyurdu. Yokluk Adası şimdiden merak uyandırdı. Acun Ilıcalı, '' Performans dayanıklılık bölümünde yeni uygulamamızı açıklıyorum. Bu haftadan itibaren dokunulmazlık sayısı dört olacak. Önemli olan konu şu bu haftadan itibaren aday olan isimler, yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı Yokluk Adası.'' cümleleriyle duyurdu.