• 31 Mart 2022 - 00:15 • Son Güncelleme:
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı? Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Evrim ve Hikmet'in ardından üçüncü isim Gökhan oldu. Son eleme adayı da Berkan'ın seçimiyle Yasin oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 30 Mart Pazar günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...
• 31 Mart 2022 - 00:15 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
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YOKLUK ADASI NEDİR?
Acun Ilıcalı yeni sürprizi duyurdu. Yokluk Adası şimdiden merak uyandırdı. Acun Ilıcalı, '' Performans dayanıklılık bölümünde yeni uygulamamızı açıklıyorum. Bu haftadan itibaren dokunulmazlık sayısı dört olacak. Önemli olan konu şu bu haftadan itibaren aday olan isimler, yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı Yokluk Adası.'' cümleleriyle duyurdu.
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