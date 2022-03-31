Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSurvivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı? Acun Ilıcalı açıkladı
HaberlerMagazin Haberleri Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı? Acun Ilıcalı açıkladı
• 31 Mart 2022 - 00:15 • Son Güncelleme:

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Evrim ve Hikmet'in ardından üçüncü isim Gökhan oldu. Son eleme adayı da Berkan'ın seçimiyle Yasin oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 30 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 30 Mart Pazar günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...

• 31 Mart 2022 - 00:15 • Son Güncelleme:
1Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı
ABONE OL

Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.

2Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurlarda haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için yüksek rekabet içerisinde kozlarını paylaştı.

3Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Ünlüler ve gönüllüler takımları denizde, plajda kurulan ve güç gerektiren parkurlarda terinin son damlasına kadar mücadele vererek dokunulmazlık sembolünü alan takım olmak için çaba gösterdi.

4Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler takımı, oynanan dokunulmazlık oyunlarının hepsini kazanarak konseyde isim yazmaktan kurtuldu.

5Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Gönüllüler ise aralarından aday seçmek zorunda kaldı.

6SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dün akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde kendi aralarında oylama yapmıştı.

7Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Yapılan oylamanın sonucunda en çok oyu alarak eleme potasına giren isim Gökhan oldu. Yarışma kuralları gereği performans birincisi olan Berkan da dördüncü eleme adayı olarak Yasin’in ismini vermişti.

8YOKLUK ADASI NEDİR

YOKLUK ADASI NEDİR?

Acun Ilıcalı yeni sürprizi duyurdu. Yokluk Adası şimdiden merak uyandırdı. Acun Ilıcalı, '' Performans dayanıklılık bölümünde yeni uygulamamızı açıklıyorum. Bu haftadan itibaren dokunulmazlık sayısı dört olacak. Önemli olan konu şu bu haftadan itibaren aday olan isimler, yine bir yolculuk yapacak. Gideceğiniz yerin adı Yokluk Adası.'' cümleleriyle duyurdu.

9Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı, ''24 saat kalacaksınız. Tek başınıza olacaksınız. Teknik ekipten hiç kimse olmayacak. Eviniz olmayacak.

10Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Bir avuç pirinciniz olacak. Sınırsız su olacak. Tek battaniye ve tahta parçası verilecek. Güvenlik kameraları olacak. Onun dışında hiçbir şey olmayacak. Güvenlik kamerasına belli bir işaretle konuşmalar yapılacak.

11Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Sağlık sorunu olmadığı sürece hiçbir şekilde bir insan görmeyeceksiniz. Gece de yalnız başınıza evsiz bir ortamda. Üstü açık ama oradaki ağaçlardan yararlanabilirsiniz. O şartlarda yaşayacaksınız.'' cümlelerini kullandı.

12Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Öte yandan Yasin, Gökhan, Evrim ve Hikmet bu haftanın eleme adayları oldu.

13Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı, SMS sıralaması sonuçlarına göre Survivor'a veda eden ismi açıkladı.

14Survivor’da kim elendi, kim gitti 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı Acun Ilıcalı açıkladı

SMS sıralaması sonuçlarına göre Survivor'a veda eden isim YASİN oldu.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 30 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Hikmet mi, Yasin mi, Gökhan mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Mira Atagül, Dubai'de moral depoluyor!

Mira Atagül, Dubai'de moral depoluyor!

Nadide Sultan'dan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum!

Nadide Sultan'dan gündem olan açıklamalar: Geçmişimi hatırlamıyorum!

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"

Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi! "Bu etek mi yok gibi"