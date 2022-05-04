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MagazinSurvivor’da kim elendi, kim gitti? 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu? Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi? Acun Ilıcalı açıkladı
HaberlerMagazin Haberleri Survivor’da kim elendi, kim gitti? 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu? Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi? Acun Ilıcalı açıkladı
• 04 Mayıs 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu? Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Barış ve Evrim'in ardından üçüncü isim Ayşe oldu. Son eleme adayı da Sude seçilmişti. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Mayıs Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu? Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 3 Mayıs Salı günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...

• 04 Mayıs 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
1Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.

2Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Ünlüler takımı kadınlar mücadelesinde 8-5 oyunu aldı.

3Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Erkekler yarışını da gönüllüler 8-0 aldı ve oyun en iyiler turuna kaldı.

4EVRİM-ANIL ARASINDA GERGİNLİK

EVRİM-ANIL ARASINDA GERGİNLİK!

Ödül oyunu sırasında Evirm ile Anıl arasında ufak çaplı gerilim yaşandı. Evrim'in " Vallahi hiç çekilmiyorsun.'' sözleri üzerine ise Anıl ''Ben mi çekilmiyorum?" şekilinde tepki gösterdi.

5Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Evrim, " Takıma git hadi koşa koşa gittiğin takıma git." dedi. Anıl da 'Ben mi istedim? Evrim ne yapmaya çalışıyorsun nasıl bu kadar yalan söyleyebiliyorsun?'' ifadeleri ile karşılık verdi.

6Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Öte yandan Nisa, çıktığı üç oyunun sadece birini kazandı. Bench'e geldiğinde ise konuşmak istemediğini açık şekilde ifade etti.

7Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Hikmet ile Ogeday da oyun hakkında fikirlerini beyan etmek isteyince ufak bir kriz anı yaşandı. Nisa, çıktığı son oyunu alamayınca gözyaşlarına da hakim olamadı.

8Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Oyun sonunda en iyilerde kazanan 3-1 gönüllüler oldu.

9Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Haftanın ödül oyununda ödül ise pizza sofrası oldu. Kazanan takım enfes bir sofrada karnını doyurdu.

10Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Dokunulmazlık oyunundan sonra eleme konseyine geçildi.

11ADA KONSEYİNDE SEVİNÇ TARTIŞMASI

ADA KONSEYİNDE 'SEVİNÇ' TARTIŞMASI

Acun Ilıcalı, Hikmet'e oyun alanındaki gerilim hakkında soru yönelterek, ''Değişik bir sevinç gösterisi yaptın. Daha önce Adem senin önüne doğru sevindi de onun karşılığı mıydı bu, yoksa o oyunluk muydu?'' dedi.

12Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Hikmet'in yanıtı da, ''Bu benim güreşe yönelik sevincim, on gündür yapıyorum. Bu sevincim sadece Ademe karşı yaptım. Yaklışık bir ay önce bir oyunda beni yendi, bağırarak konuşmuştu.

13Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Sevinebilir, burası Survivor. Tabi karşındakini kırmadan fiziki temas yapmadan. Ademin önüne doğru yapmam tesadüftü. Ben de Adem'e soda iç hazmet dedim. İsteyen istediği sevinci yapabilir ben kaldırabilirim. Kaldıramıyorsan yapmayacaksın.'' ifadelerini kullandı.

14Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Ilıcalı ise, söz konusu sevinç yaşama durumu hakkında, ''Bir metrelik, hatta 2 metrelik alanda göz göze bakarak birisinin önünde sevinç yapmayalım.'' dedi.

15Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Oyun alanında Hikmet'in Adem'i mağlup etmesinin ardından yaptığı sevinç gösterisi için Adem'in cevabı, ''Bahsettiği oyunda dört beş tur atmadım sadece 1 tur attım. Hikmet'le benim bir işim yok aslında, benim hedefim değil. Benim onun hedefi olduğumu çok iyi biliyorum. Sadece Hilkmet'de değil bence. Beni hedef olarak görmeniz beni yolumdan şaşırtmaz. Hikmet'in bana yapmış olduğu sevinçten ziyade, ben iki halkamı atamadım, karşı taraf ikide iki attı. İki tane daha atayım dedim, orada bir isyan etti. Sırf ben atmayayım diye, oradaki sembolü koşarak düşürdü. Çünkü takık.'' şeklinde açıklamada bulundu.

16Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Ilıcalı, Adem ile Hikmet arasındaki krizin ardından Hikmet'e açık uyarıda bulundu ve şu sözleri sarf etti: Eğer bu kayıt olmasa, bir yarışmacıyı töhmet altında bırakacaksın bundan bir ay önce Nagihan'la üzücü bir olay yaşadın.''Aa pardon öylemiymiş'' diyorsun.Adem için yaptığın suçlamanın şeklin çok ağar. Yani bu kadar olmaz Hikmet. Yaptığın suçlama baştan aşağı yanlış. İfadelerinin net ve doğru çıkması lazım.'' diyerek uyarıda bulundu.

17SURVİVOR KİM ELENDİ

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Hafta boyunca gerçekleştirilen dört dokunulmazlık oyununun üçünü gönüllüler, birini ise ünlüler kazanmıştı.

18Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Yokluk adasına giden eleme adayları da; Evrim, Barış, Ayşe ve Sude olmuştu.

19Survivor’da kim elendi, kim gitti 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı, en az SMS sıralaması oyuna sahip olarak Survivor'a veda eden ismi açıkladı.

20ELENEN İSİM BELLİ OLDU

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Yapılan oylama sonucu adaya veda isim Barış oldu.

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