Survivor’da kim elendi, kim gitti? 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu? Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Oyun alanında Hikmet'in Adem'i mağlup etmesinin ardından yaptığı sevinç gösterisi için Adem'in cevabı, ''Bahsettiği oyunda dört beş tur atmadım sadece 1 tur attım. Hikmet'le benim bir işim yok aslında, benim hedefim değil. Benim onun hedefi olduğumu çok iyi biliyorum. Sadece Hilkmet'de değil bence. Beni hedef olarak görmeniz beni yolumdan şaşırtmaz. Hikmet'in bana yapmış olduğu sevinçten ziyade, ben iki halkamı atamadım, karşı taraf ikide iki attı. İki tane daha atayım dedim, orada bir isyan etti. Sırf ben atmayayım diye, oradaki sembolü koşarak düşürdü. Çünkü takık.'' şeklinde açıklamada bulundu.