Survivor’da kim elendi, kim gitti? 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu? Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi? Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Barış ve Evrim'in ardından üçüncü isim Ayşe oldu. Son eleme adayı da Sude seçilmişti. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Mayıs Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 3 Mayıs Survivor All Star elenen isim kim oldu? Ayşe mi, Barış mı, Sude mi, Evrim mi? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 3 Mayıs Salı günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...
Oyun alanında Hikmet'in Adem'i mağlup etmesinin ardından yaptığı sevinç gösterisi için Adem'in cevabı, ''Bahsettiği oyunda dört beş tur atmadım sadece 1 tur attım. Hikmet'le benim bir işim yok aslında, benim hedefim değil. Benim onun hedefi olduğumu çok iyi biliyorum. Sadece Hilkmet'de değil bence. Beni hedef olarak görmeniz beni yolumdan şaşırtmaz. Hikmet'in bana yapmış olduğu sevinçten ziyade, ben iki halkamı atamadım, karşı taraf ikide iki attı. İki tane daha atayım dedim, orada bir isyan etti. Sırf ben atmayayım diye, oradaki sembolü koşarak düşürdü. Çünkü takık.'' şeklinde açıklamada bulundu.
Ilıcalı, Adem ile Hikmet arasındaki krizin ardından Hikmet'e açık uyarıda bulundu ve şu sözleri sarf etti: Eğer bu kayıt olmasa, bir yarışmacıyı töhmet altında bırakacaksın bundan bir ay önce Nagihan'la üzücü bir olay yaşadın.''Aa pardon öylemiymiş'' diyorsun.Adem için yaptığın suçlamanın şeklin çok ağar. Yani bu kadar olmaz Hikmet. Yaptığın suçlama baştan aşağı yanlış. İfadelerinin net ve doğru çıkması lazım.'' diyerek uyarıda bulundu.