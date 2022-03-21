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MagazinSurvivor’da kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı? Acun Ilıcalı açıkladı
HaberlerMagazin Haberleri Survivor’da kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı? Acun Ilıcalı açıkladı
• 21 Mart 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Barış ve Mert'in ardından üçüncü isim Evrim oldu. Son eleme adayı da Nagihan'ın seçimiyle Atakan oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 20 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Mert mi, Atakan mı, Barış mı? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 20 Mart Pazar günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...

• 21 Mart 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:
1Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.

2Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurlarda haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için yüksek rekabet içerisinde kozlarını paylaştı.

3Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Ünlüler ve gönüllüler takımları denizde, plajda kurulan ve güç gerektiren parkurlarda terinin son damlasına kadar mücadele vererek dokunulmazlık sembolünü alan takım olmak için çaba gösterdi.

4Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan oyunda ilk 6 sayıya kadar birbirini kovalayan bir skor durumu hakimdi.

5Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

7. oyunda karşılaşan Mert ile Gökhan arasında oynanan mücadelede son anda sayıyı kazanan yarışmacı Mert oldu ve skor 7-6 ünlüler lehine güncellendi.

6Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Hikmet ile Atakan'ın kozlarını paylaştığı oyunda Hikmet kazandı ve birbirini takip eden skor durumu devam ederek 7-7'yle skor yeniden beraberliğe taşındı.

7Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Ardından Bora ile Ogeday takımlardan seçilerek oyunu kazandıracak sayı için parkurdaki yerini aldı.

8Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

İkilinin zorlu mücadelesinde erkekler yarışmasında kazanan Ogeday oldu ve dokunulmazlık oyununun ilk etabını gönüllüler takımı kazanmış oldu.

9Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Bu etabın ardından en iyiler yarışında 3-0'lık skorla farklı galibiyet alan ünlüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

10SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda en başarılı performans grafiğini çizen ve hedeflenen sayıya ilk ulaşan takımın en son sayısını kaydeden Merve'ye sunucu Murat Ceylan tarafından haftanın son Survivor dokunulmazlık sembolü takdim edildi.

11SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor 2022 All Star ünlüler - gönüllüler dokunulmazlık mücadelesinde dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı lüks bir villada dinlenme, yemek yeme ve eğlenme ödülünün sahibi oldu.

12ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler takımında eleme adayının belirleneceği oylama gerçekleşti. Evrim Gönüllüler takımın adayı oldu.

13Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Evrim eleme adayı seçilmesi üzerine; ''Dejavu olmuş gibiyim, sanki bu anı daha önce yaşadım. Alışılagelmiş bir durum. '' dedi.

14Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Nagihan ise performans birincisi oldu ve ''Güçlü bir aday koymak istiyorum" diyerek son eleme adayını seçti.

15Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Nagihan'ın seçimiyle son eleme adayı da Atakan oldu.

16SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

1 - MERT ÖCAL 2 - BARIŞ MURAT YAĞCI 3 - EVRİM KEKLİK 4 - ATAKAN ARSLAN

17Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı, SMS sıralaması sonuçlarına göre Survivor'a veda eden ismi açıkladı.

18Survivor’da kim elendi, kim gitti 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı Acun Ilıcalı açıkladı

SMS sıralaması sonuçlarına göre Survivor'a veda eden isim MERT oldu.

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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı? Acun Ilıcalı açıkladı

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