• 21 Mart 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Barış mı, Mert mi, Atakan mı? Acun Ilıcalı açıkladı
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Barış ve Mert'in ardından üçüncü isim Evrim oldu. Son eleme adayı da Nagihan'ın seçimiyle Atakan oldu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 20 Mart Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 20 Mart Survivor All Star elenen isim kim oldu? Evrim mi, Mert mi, Atakan mı, Barış mı? Kim elendi? Survivor eleme adayları kimler? 20 Mart Pazar günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...
• 21 Mart 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?
Kritik dokunulmazlık oyununda en başarılı performans grafiğini çizen ve hedeflenen sayıya ilk ulaşan takımın en son sayısını kaydeden Merve'ye sunucu Murat Ceylan tarafından haftanın son Survivor dokunulmazlık sembolü takdim edildi.
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