• 13 Nisan 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:
Survivor’da kim elendi? 12 Nisan Survivor elenen isim belli oldu! Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismi duyurdu...
Survivor’da kim elendi? 12 Nisan Survivor All Star elenen isim belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor'da elenen ismi açıkladı. Survivor All Star'da bugün eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Barış, Gizem, Parviz oldu. Son eleme adayı da gönüllüler takımından Ayşe oldu.. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Öte yandan ünlüler ve gönüllüler takımı, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları da yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor All Star'dan elenen isim Barış mı, Gizem mi, Parviz mi, Ayşe mi oldu? 12 Nisan günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...
• 13 Nisan 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:
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Survivor elenen isim belli oldu! Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
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