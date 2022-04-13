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MagazinSurvivor’da kim elendi? 12 Nisan Survivor elenen isim belli oldu! Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismi duyurdu...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor’da kim elendi? 12 Nisan Survivor elenen isim belli oldu! Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismi duyurdu...
• 13 Nisan 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:

Survivor’da kim elendi? 12 Nisan Survivor elenen isim belli oldu! Acun Ilıcalı Survivor'a veda eden ismi duyurdu...

Survivor’da kim elendi? 12 Nisan Survivor All Star elenen isim belli oldu. Acun Ilıcalı Survivor'da elenen ismi açıkladı. Survivor All Star'da bugün eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Barış, Gizem, Parviz oldu. Son eleme adayı da gönüllüler takımından Ayşe oldu.. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Öte yandan ünlüler ve gönüllüler takımı, ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları da yanıt buldu. Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor kim elendi? 12 Nisan Survivor All Star'dan elenen isim Barış mı, Gizem mi, Parviz mi, Ayşe mi oldu? 12 Nisan günü hangi isim adaya veda etti? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte son dakika bilgiler...

• 13 Nisan 2022 - 00:16 • Son Güncelleme:
1Survivor’da kim elendi 12 Nisan Survivor elenen isim belli oldu Acun Ilıcalı Survivora veda eden ismi duyurdu...
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Survivor elenen isim belli oldu! Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.

2Survivor’da kim elendi 12 Nisan Survivor elenen isim belli oldu Acun Ilıcalı Survivora veda eden ismi duyurdu...

Konsey öncesinde ödül oyunu oynandı. İftar sofrası ve lunapark ödülü için yarışan ünlüler ve gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti.

3ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

İsabetli atış gerektiren, nefes kesen oyunun sonucunda ödülün kazananı 2-0 ile Ünlüler takımı oldu.

4Survivor’da kim elendi 12 Nisan Survivor elenen isim belli oldu Acun Ilıcalı Survivora veda eden ismi duyurdu...

Ünlüler takımı yemeğin tadını çıkardı.

5Survivor’da kim elendi 12 Nisan Survivor elenen isim belli oldu Acun Ilıcalı Survivora veda eden ismi duyurdu...

Lunaparkta gösteriler ve çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendiler.

6DOKUNULMAZLIK OYUNU

DOKUNULMAZLIK OYUNU

Pazartesi günü yayınlanan bölümde dokunulmazlık mücadelesi verildi. Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık için kıyasıya rekabet etti.

7DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da 11 Nisan Pazartesi günü ekrana gelen dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı galip geldi. Survivor All Star 2022'de haftanın son eleme adayı yapılan ada konseyi sonrası belirlendi.

8ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Hikmet ve Sude performanslarına göre gönüllüler takımının, Nagihan ile Adem de ünlüler takımının dokunulmazı oldu. Önceki dokunulmazlık oyunlarının hepsinde gönüllüler galip gelmiş; eleme adayları Ünlüler takımından Barış, Gizem ve Parviz olmuştu.

9Survivor’da kim elendi 12 Nisan Survivor elenen isim belli oldu Acun Ilıcalı Survivora veda eden ismi duyurdu...

Son oyunu kaybeden Gönüllüler takımında yazılan isimler sonrası Yağmur ile Ayşe aynı oyu alınca, açık oylamaya gidildi. Oylama sonrasında gönüllülerden dördüncü ve son gitme adayı oy çokluğu ile Ayşe seçildi.

10SURVİVORDA KİM ELENDİ

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı, SMS sıralaması sonuçlarına göre Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Survivor'da elenen isim Gizem oldu.

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