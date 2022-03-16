Survivor'da duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular...

Dokunulmazlık ve iletişim ödülünün ardından yarışmacılar ada konseyinde toplandı.



Ada konseyinde durum değerlendirmesi yapan Merve Aydın; 'Burada yaşamayan kimse burayı anlayamaz, hayat şartları çok zor. Dışarıdan izlendiği gibi değil bu sezon özellikle daha da zor. Bir cümleye, bir kelimeye o kadar ihtiyacımız var ki... Hepimiz anne-babayız bir cümleye çok ihtiyacımız vardı. Onlar için buradayız. İnşallah önümüzdeki günlerdeki iletişim ödüllerini kazanırız.' ifadelerini kullandı.