Survivor'da büyük panik! Bir anda yere yığıldı...
Survivor All Star 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyorlar. Birsen'in ardından bu hafta adaya veda eden ikinci isim Sercan oldu. Yeni bölüm fragmanına ise Sema'nın yaşadığı zor anlar damga vurdu.
Ünlü ve Gönüllülerden oluşan iki takımın şampiyon olabilmek için ter döktüğü Survivor'da heyecan her geçen gün biraz daha artıyor.
Yıldırım "Potaya girdiğimde eşimin sözünü hatırladım 'Ne olacaksa iyi ki oluyor...' Her şeyi kabul ederek geldim buraya. Biraz zor şartlarda geldim. Psikoljoik anlamda hep bir soru işareti vardı. Zoru severim ama çok zorlandığımın farkına vardım son zamanlarda... Arkadaşlarım da buna biraz şahitlik ettiler. Bir bahane değil belki ama odaklanmada çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Atışlar konusunda kendimi tam veremedim. Bu konuda kendime kızgınım aslında. Biraz daha güçlü durabilirdim ama güçsüz kaldım. Duygusal kaldım. Survivor duygusallığı affetmiyor. Birleşmeyi bile göremiyorsunuz. Kırdığım bazı arkadaşlarım olmuş olabilir, gerçekten bu konuda affola. Hakkınızı helal edin. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim" dedi.
'SON 7-8 ADAYIMDAN BİRİYDİN'
Acun Ilıcalı ise Sercan'ın elenmesine şaşırdığını ima ederek "Benim son 7-8 adayımdan biriydin. Fakat Survivor'da hepimizi heyecanla buraya bağlayan yarın ne olacağını bilmememiz. Bugün de böyle akşamlardan biri oldu. Veda eden sen oldun. Çok parlak bir kariyerin inşallah güzel eşinle de çok güzel bir geleceğin olur. Seni burada görüğüm için çok mutluyum. Dışarıda da görüştüğüm ve çok sevdiğim bir arkadaşımsın. Survivor hayatın burada sona erdi" diye konuştu.
Sercan Yıldırım, takım arkadaşları ile helalleşerek konseyden ayrıldı.
Fragmanın sonunda Nagihan'ın gözyaşları içinde 'Çok kötüyüm, konuşmak istemiyorum' demesi, takım arkadaşına bir şey mi oldu? sorusunu akıllara getirdi.Sema'nın sağlık durumu, yarışmaya devam edip edemeyeceği bu akşam belli olacak.