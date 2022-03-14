Survivor'da büyük panik! Bir anda yere yığıldı...

Yıldırım "Potaya girdiğimde eşimin sözünü hatırladım 'Ne olacaksa iyi ki oluyor...' Her şeyi kabul ederek geldim buraya. Biraz zor şartlarda geldim. Psikoljoik anlamda hep bir soru işareti vardı. Zoru severim ama çok zorlandığımın farkına vardım son zamanlarda... Arkadaşlarım da buna biraz şahitlik ettiler. Bir bahane değil belki ama odaklanmada çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Atışlar konusunda kendimi tam veremedim. Bu konuda kendime kızgınım aslında. Biraz daha güçlü durabilirdim ama güçsüz kaldım. Duygusal kaldım. Survivor duygusallığı affetmiyor. Birleşmeyi bile göremiyorsunuz. Kırdığım bazı arkadaşlarım olmuş olabilir, gerçekten bu konuda affola. Hakkınızı helal edin. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim" dedi.