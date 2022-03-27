Survivor'da Barış elendi mi, diskalifiye mi olacak? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi...
Survivor 2022 All Star'da yarın birleşme partisi düzenlenecek. Dün akşam gerçekleşen nefes kesen mücadelede dokunulmazlığı kaybeden takım, ikinci gitme adayını belirledi. Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı'nın sakatlığı üzerine açıklama yaptı. Barış ise yarışmadan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili konuştu.
Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı dün akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
SURVİVOR'DA BİR ŞOK DAHA!
Öte yandan Survivor All Star'da bu sezon yaşanan sakatlıklara bir yenisi daha eklendi. Önceki gece Elif'in mide sorunlarından dolayı elenmesinin ardından bir şok daha yaşandı. Barış'ın dizinden sakatlanmasının ardından gözler yarışmacının Survivor'daki akıbetine çevrilmişti. Barış'ın sağlık durumu hakkında konseyde açıklama yapan Acun Ilılcalı, "İyileşme ihtimalin de var fakat sonraki süreçte devam edemeyebilirsin. Bunları değerlendirerek istersen ayrılabilirsin, zorlayacağım dersen devam edebilirsin" diyerek kararı Barış'a bıraktı.
"ÜÇ HAFTA AYAĞININ ÜZERİNE BASAMAYACAK"
Durumun Türkiye'deki doktorlar tarafından görüşüldüğünü belirten Acun Ilıcalı, "Değerlendirmelerde geldiğimiz nokta üç hafta boyunca Barış ayağının üzerine basmayacak. Barış hemen orayı bıraksın ve yarışmayı terk etsin diye bir durum yok ama bağlarda zedelenme var. Bundan sonrası hocalarla yaptığımız görüşme sonucunda tamamen sana bağlı bir durum. Senin durumun da iyileşme açısından belirsiz."
"İyileşme ihtimalin de var fakat sonraki süreçte devam edemeyebilirsin. Bunları değerlendirerek istersen ayrılabilirsin, zorlayacağım dersen devam edebilirsin. Ya da üç haftanın sonunda devam edip yine bırakabilirsin. Eğer oyun oynayamayacak durumdaysan maalesef devam ettirme şansımız yok" diyerek Barış'ı dinlemek istediğini söyledi.
"ELENMEK İSTEMİYORUM"
Acun Ilıcalı'nın kararı kendisine bıraktığı Barış Murat Yağcı ise şunları söyledi; "Üç hafta yürüyemeyecek olmak hoş bir durum değil. Şöyle ki ben buraya kazanmayı da kaybetmeyi de göze alarak geldim. Ancak göze almadığım tek şey pes etmek. Sakatlık yüzünden elenmek istemiyorum. Daha önce basketbol oynadığım için hızlı süreçte toparlayabileceğime inanıyorum.
Belki parkurlara bir süre tutunamayabilirim ama Survivor All Star'a tutunmak istiyorum. Hepinizden üç hafta istiyorum. Birleşme ile birlikte bu motivasyonla süreci daha hızlı ve sağlıklı geçirebilirim. Bu durumdan kaynaklı hikayemin bitmesini istemiyorum. Bence asıl hikaye şimdi başlıyor. Önce sizden ve diğer yarışmacılardan iki ya da üç hafta beni beklemenizi istiyorum."