• 04 Nisan 2022 - 23:57 • Son Güncelleme:
Survivor'da 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da son eleme adayı!
Survivor All Star'da bir veda olacak. Adaya veda eden ismin belirlenmesi için dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Zorlu ve güce dayalı oyun sonunda kazanan ödülün de kazananı oluyor. Peki, Survivor'da dördüncü eleme adayı kim oldu, doknulmazlığı kim kazandı? İşte, Survivor Yokluk Adasına giden isim...
• 04 Nisan 2022 - 23:57 • Son Güncelleme:
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TV8'de Survivor heyecanı sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı, nefes eksen dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. İki aday çıkaran ünlüler bu dokunulmazlığı da kaybetmek istemezken gönüllüler ise ikinci bir aday daha çıkarmamak için mücadele etti. İşte, 4 Nisan Survivor eleme adayları...
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