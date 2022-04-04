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MagazinSurvivor'da 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da son eleme adayı!
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• 04 Nisan 2022 - 23:57 • Son Güncelleme:

Survivor'da 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da son eleme adayı!

Survivor All Star'da bir veda olacak. Adaya veda eden ismin belirlenmesi için dördüncü ve son dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. Zorlu ve güce dayalı oyun sonunda kazanan ödülün de kazananı oluyor. Peki, Survivor'da dördüncü eleme adayı kim oldu, doknulmazlığı kim kazandı? İşte, Survivor Yokluk Adasına giden isim...

• 04 Nisan 2022 - 23:57 • Son Güncelleme:
1Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı
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TV8'de Survivor heyecanı sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı, nefes eksen dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. İki aday çıkaran ünlüler bu dokunulmazlığı da kaybetmek istemezken gönüllüler ise ikinci bir aday daha çıkarmamak için mücadele etti. İşte, 4 Nisan Survivor eleme adayları...

2SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM...

Haftanın ve elemeden önceki son dokunulmazlık oyununda güç ön planda yer aldı. Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları, oyun sırasında gergin anlar da yaşadı.

3Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı

Dokunulmazlığı kazanan takım aynı zamanda büyük ödülün de sahibi olacak. Ödül de; lüks araçlarla bir villaya gidilecek. Villada leziz bir sofra olacak. Sofrada: mücver, salata, kuzu pirzola, fırın sebzeler, patlıcanlı pilav, çilekli muhallebi olacak.

4Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı

Kazanan takım da villada kalacak. İllüzyonist gösterisi olacak. Öte yandan bu ödül, sezonun ilk farklı mekan ödülü. Kadınlar yarışını gönüllüler, erkekleri ise ünlüler kazandı. Oyunun kazananı ünlüler oldu.

5Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı

Nisa oyun sonrası yaptığı açıklamada Ünlüler takımına sert sözler kullandı.

6Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı

Nisa'nın ünlüler takımına 'en çirkef, en yalancı, en bahane uyduran' takım demesine Atakan'dan tepki gelmişti. Konseyde ise bu konuyla ilgili tartışma çıktı.

7Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı
8Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı
9Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı
10Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı
11Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı
12Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı
13Survivorda 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda son eleme adayı

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Survivor'da 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da son eleme adayı!

Survivor'da 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da son eleme adayı!

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