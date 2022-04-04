Survivor'da 4 Nisan 2022 günü dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da son eleme adayı!

TV8'de Survivor heyecanı sürüyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı, nefes eksen dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. İki aday çıkaran ünlüler bu dokunulmazlığı da kaybetmek istemezken gönüllüler ise ikinci bir aday daha çıkarmamak için mücadele etti. İşte, 4 Nisan Survivor eleme adayları...