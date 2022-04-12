Survivor'da 11 Nisan'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da dördüncü eleme adayı belli oldu!
Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi merakla bekleniyordu. Oyunlar esnasında iki yarışmacı arasında sinirler gerildi. İşte Survivor'a dair detaylar...
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı.
Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...
SURVİVOR'DA HİKMET İLE ATAKAN ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ!
Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda Hikmet ile Atakan'ın oyununda Hikmet'in oyun sonrası yaptığı hareket iki yarışmacı arasında tansiyonu yükseltti. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle olay büyümeden kapatıldı. Oynanan oyunun ardından Hikmet'in elindeki topu fırlatmasıyla top Atakan'ın kafasına geldi. Atakan ise bu duruma sert tepki gösterdi. Hikmet'in özür dilemesine rağmen ikili arasında gerginlik yaşandı.