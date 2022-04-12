Survivor'da 11 Nisan'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da dördüncü eleme adayı belli oldu!

SURVİVOR'DA HİKMET İLE ATAKAN ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ!

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda Hikmet ile Atakan'ın oyununda Hikmet'in oyun sonrası yaptığı hareket iki yarışmacı arasında tansiyonu yükseltti. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle olay büyümeden kapatıldı. Oynanan oyunun ardından Hikmet'in elindeki topu fırlatmasıyla top Atakan'ın kafasına geldi. Atakan ise bu duruma sert tepki gösterdi. Hikmet'in özür dilemesine rağmen ikili arasında gerginlik yaşandı.