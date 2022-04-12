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MagazinSurvivor'da 11 Nisan'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da dördüncü eleme adayı belli oldu!
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• 12 Nisan 2022 - 00:31 • Son Güncelleme:

Survivor'da 11 Nisan'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da dördüncü eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star 2022'de heyacan tüm hızıyla devam ediyor. Ekranların sevilen yarışmasının 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununun galibi merakla bekleniyordu. Oyunlar esnasında iki yarışmacı arasında sinirler gerildi. İşte Survivor'a dair detaylar...

• 12 Nisan 2022 - 00:31 • Son Güncelleme:
1Survivorda 11 Nisanda dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda dördüncü eleme adayı belli oldu
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Ekranların sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022'de heyecan devam ediyor. 11 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı.

2Survivorda 11 Nisanda dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda dördüncü eleme adayı belli oldu

Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisinde bulundu.

3Survivorda 11 Nisanda dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda dördüncü eleme adayı belli oldu

Peki Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 11 Nisan Survivor dokunulmazlık hangi takımın oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? İşte tüm detaylar...

411 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

11 NİSAN SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da 11 Nisan Pazartesi günü oynanan dokunulmazlık oyununun galibi Ünlüler takımı oldu.

5Survivorda 11 Nisanda dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda dördüncü eleme adayı belli oldu

Survivor'da Barış, Gizem ve Parviz haftanın ilk 3 eleme adayı olarak belirlendi. Son aday ise Gönüllüler takımından oldu ve eleme potası kesinleşti.

6SURVIVORDA ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2022'de haftanın son eleme adayı yapılan ada konseyi sonrası belli oldu.

7Survivorda 11 Nisanda dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda dördüncü eleme adayı belli oldu

Takım arkadaşlarından en yüksek oyu alan Ayşe haftanın son eleme adayı oldu.

8SURVİVORDA HİKMET İLE ATAKAN ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ

SURVİVOR'DA HİKMET İLE ATAKAN ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ!

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda Hikmet ile Atakan'ın oyununda Hikmet'in oyun sonrası yaptığı hareket iki yarışmacı arasında tansiyonu yükseltti. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle olay büyümeden kapatıldı. Oynanan oyunun ardından Hikmet'in elindeki topu fırlatmasıyla top Atakan'ın kafasına geldi. Atakan ise bu duruma sert tepki gösterdi. Hikmet'in özür dilemesine rağmen ikili arasında gerginlik yaşandı.

9Survivorda 11 Nisanda dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda dördüncü eleme adayı belli oldu
10Survivorda 11 Nisanda dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda dördüncü eleme adayı belli oldu
11Survivorda 11 Nisanda dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda dördüncü eleme adayı belli oldu
12Survivorda 11 Nisanda dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda dördüncü eleme adayı belli oldu
13Survivorda 11 Nisanda dokunulmazlığı kim kazandı Survivorda dördüncü eleme adayı belli oldu

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