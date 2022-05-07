Survivor'a veda etmişti! Merve Aydın'ın oğlu ve eşi ile buluşma anı...

"Tarihi bir oyun, tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu. Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan, sağlığımızdan daha değerlisi yok. Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi. Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi, Merve için Survivor macerası sona erdi. Bunu tahmin ettiğinizi biliyorum ama 'Bir mucize var mı?' diye soruyorsanız böyle bir şey olmadı. Devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor."