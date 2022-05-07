Survivor'a veda etmişti! Merve Aydın'ın oğlu ve eşi ile buluşma anı...
'Survivor 2022 All Star' yarışmasında ünlüler ve gönüllüler, 5 Mayıs Perşembe akşamı haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Oyun sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu kopmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ağır sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan Aydın, Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalan ünlü isim, aylar sonra oğlu ve eşine kavuşunca duygusal anlar yaşadı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, 5 Mayıs Perşembe akşamı 96'ncı bölümüyle ekranlara geldi.
Dokunulmazlık heyecanı yaşanan gecede, Nisa ile eşleşen Merve Aydın, parkurda yaptığı ters bir hareket sonrasında bir anda yere yığıldı ve 'Aşilim koptu' diye çığlıklar atmaya başladı.
"MERVE İÇİN SURVIVOR MACERASI SONA ERDİ"
Tüm bunların ardından ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim" dedi ve ekledi:
"Tarihi bir oyun, tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu. Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan, sağlığımızdan daha değerlisi yok. Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi. Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi, Merve için Survivor macerası sona erdi. Bunu tahmin ettiğinizi biliyorum ama 'Bir mucize var mı?' diye soruyorsanız böyle bir şey olmadı. Devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor."
MURAT CEYLAN ZİYARETE GİTTİ
Yarışmaya veda eden Merve Aydın'ı ilk olarak Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan ziyaret etti. Hastaneye ‘geçmiş olsun’a giden Ceylan paylaştığı fotoğrafın altına, "Büyük bir şansızlık, çok üzüldüm böyle bir veda olmamalıydı. Emeğin ve tüm çaban için teşekkürler Merve'm! En hızlı şekilde iyileşmen dileğiyle" mesajını düştü.
"BİR AMELİYAT OLUP GELECEĞİM"
Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Aydın, hasta yatağından takipçilerine seslendi. Ünlü isim, "Herkese günaydın. Konuşulacak çok şey var ama ben bir ameliyat olup geleceğim. Hepinizi çok seviyorum. Bana dua etmeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.