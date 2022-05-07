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MagazinSurvivor'a veda etmişti! Merve Aydın'ın oğlu ve eşi ile buluşma anı...
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• 07 Mayıs 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:

Survivor'a veda etmişti! Merve Aydın'ın oğlu ve eşi ile buluşma anı...

'Survivor 2022 All Star' yarışmasında ünlüler ve gönüllüler, 5 Mayıs Perşembe akşamı haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya gelmişti. Oyun sırasında Merve Aydın'ın aşil tendonu kopmuş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ağır sakatlığı nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalan Aydın, Türkiye'ye döndü. İstanbul Havalimanı'nda sevenlerinin yoğun ilgisi ile karşı karşıya kalan ünlü isim, aylar sonra oğlu ve eşine kavuşunca duygusal anlar yaşadı.

• 07 Mayıs 2022 - 11:34 • Son Güncelleme:
1Survivora veda etmişti Merve Aydının oğlu ve eşi ile buluşma anı...
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TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, 5 Mayıs Perşembe akşamı 96'ncı bölümüyle ekranlara geldi.

2Survivora veda etmişti Merve Aydının oğlu ve eşi ile buluşma anı...

Dokunulmazlık heyecanı yaşanan gecede, Nisa ile eşleşen Merve Aydın, parkurda yaptığı ters bir hareket sonrasında bir anda yere yığıldı ve 'Aşilim koptu' diye çığlıklar atmaya başladı.

3Survivora veda etmişti Merve Aydının oğlu ve eşi ile buluşma anı...

İki takımdan da yarışmacılar Aydın'ın yanına koştu. Doktorların müdahalesi sırasında ise Merve'nin yanı sıra diğer yarışmacılar da gözyaşları içinde kaldı.

4Survivora veda etmişti Merve Aydının oğlu ve eşi ile buluşma anı...

Merve acı içinde, ''Anne sana söz verdim!'' şeklinde sözler sarf etti. Doktor Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

5O DURUMDA BİLE OYUNU KAZANIN DEDİ

"O DURUMDA BİLE 'OYUNU KAZANIN' DEDİ"

Merve Aydın'ın takım arkadaşlarından Batuhan, çok derinden bir acı hissettiğini belirterek "O durumda bile bana 'Oyunu kazanın' dedi. Ne oyunu! Gerçekten ağlamamak elde değil" ifadelerini kullandı.

6MERVE İÇİN SURVIVOR MACERASI SONA ERDİ

"MERVE İÇİN SURVIVOR MACERASI SONA ERDİ"

Tüm bunların ardından ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Kendisi ile uzun bir süre görüştüm. Çok talihsiz bir olay yaşandı. Hiçbirimizin aklından geçmeyen bu sakatlık belasının yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'nin durumu ile ilgili bilgi vereceğim" dedi ve ekledi:

7Survivora veda etmişti Merve Aydının oğlu ve eşi ile buluşma anı...

"Tarihi bir oyun, tarihi galibiyet. Kendisi ile uzun bir sürek konuşurken bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşları ile başlayan konuşmada bıraktığım son nokta iyi bir nokta oldu. Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan, sağlığımızdan daha değerlisi yok. Bu sakatlıkların en olumlu tarafı 1-2 ay sonra sağlığa kavuşulabilmesi. Sevgili Merve ile ilgili verebileceğim bilgi, Merve için Survivor macerası sona erdi. Bunu tahmin ettiğinizi biliyorum ama 'Bir mucize var mı?' diye soruyorsanız böyle bir şey olmadı. Devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor."

8MURAT CEYLAN ZİYARETE GİTTİ

MURAT CEYLAN ZİYARETE GİTTİ

Yarışmaya veda eden Merve Aydın'ı ilk olarak Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan ziyaret etti. Hastaneye ‘geçmiş olsun’a giden Ceylan paylaştığı fotoğrafın altına, "Büyük bir şansızlık, çok üzüldüm böyle bir veda olmamalıydı. Emeğin ve tüm çaban için teşekkürler Merve'm! En hızlı şekilde iyileşmen dileğiyle" mesajını düştü.

9İSTANBULA DÖNDÜ

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Ardından Merve Aydın, Dominik'ten İstanbul'a geldi. Survivor hayatı bilen ünlü yarışmacıyı İstanbul Havalimanı'nda ailesi ve sevdikleri karşıladı.

10Survivora veda etmişti Merve Aydının oğlu ve eşi ile buluşma anı...

Tekerlekli sandalye ile yolcu çıkış kapısına gelen Merve Aydın'ın oğlunu kucakladığı anlarda duygusal anlar yaşadığı görüldü.

11TEZAHÜRATLAR EŞLİĞİNDE GELDİ

TEZAHÜRATLAR EŞLİĞİNDE GELDİ

Merve Aydın'ı hayranları tezahüratlar eşliğinde karşıladı. Oğlu ve eşine sarıldığı sırada sevenlerinin alkışlarını alan Aydın gördüğü ilgi karşısında duygulandı. Oğlu Barlas'ı öpmeye doyamayan Merve Aydın daha sonra eşine sarılarak hasret giderdi.

12BİR AMELİYAT OLUP GELECEĞİM

"BİR AMELİYAT OLUP GELECEĞİM"

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Aydın, hasta yatağından takipçilerine seslendi. Ünlü isim, "Herkese günaydın. Konuşulacak çok şey var ama ben bir ameliyat olup geleceğim. Hepinizi çok seviyorum. Bana dua etmeyi unutmayın" ifadelerini kullandı.

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İŞTE O ANLAR...

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Survivor'a veda etmişti! Merve Aydın'ın oğlu ve eşi ile buluşma anı...