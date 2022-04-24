Survivor'a damga vuran anlar, acılar içinde bağırdı! O ismin gözyaşları dikkat çekti! Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu!

"KIZGIN DEĞİLİM"

Potaya giren Evrim Keklik, "Takım arkadaşlarıma kızgın ve kırgın değilim. Bunu en içten duygularımla söylüyorum. İletişim ödülünde çocuğu olanlar için ben bugün yarıştım. Best Of'a çıktım ve sayımı aldığım için kendi adıma çok gururluyum. Yokluğa gideceğim, yarın oyun oynayacaklar oyunu kazanacaklar ve karşıdan bir rakibi bekliyorum. Onlardan da bu kadar eminim" sözleri ile dikkat çekti.