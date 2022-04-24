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MagazinSurvivor'a damga vuran anlar, acılar içinde bağırdı! O ismin gözyaşları dikkat çekti! Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu!
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• 24 Nisan 2022 - 14:22 • Son Güncelleme:

Survivor'a damga vuran anlar, acılar içinde bağırdı! O ismin gözyaşları dikkat çekti! Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu!

Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazan takım ile haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyunu sonrası iletişim ödülü için karşı karşıya gelen yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Nisa ve Sema karşılaşması yaşanırken, varilin içinden geçen Nisa parkurda düşerek acılar içinde bağırdı. Nisa'nın düşmesi sonrası yardıma ilk Barış ve Ogeday koşarken, doktor son durumunu açıkladı.

• 24 Nisan 2022 - 14:22 • Son Güncelleme:
1Survivora damga vuran anlar, acılar içinde bağırdı O ismin gözyaşları dikkat çekti Survivorda ikinci eleme adayı belli oldu
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Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası günün eleme adayı belirlendi.

2Survivora damga vuran anlar, acılar içinde bağırdı O ismin gözyaşları dikkat çekti Survivorda ikinci eleme adayı belli oldu

Oyun öncesinde kazanan takımın çocukları ile çocuğu olmayan yarışmacıların ise yakınlarının çocukları ile görüntülü konuşacakları açıklandı. 23 Nisan'a özel seçilen ödüllü dokunulmazlık oyununda ilk etapta kadınlar mücadelesi yaşandı.

3Survivora damga vuran anlar, acılar içinde bağırdı O ismin gözyaşları dikkat çekti Survivorda ikinci eleme adayı belli oldu

Dizinden sakatlanan Nisa Bölükbaşı'na ilk müdahaleyi oyun yerinde yapan Doktor Serhad Ömercikoğlu, "Patellası çıkmış olabilir bakmam lazım" dedi. Sedye ile oyun alanından çıkarılan Nisa'nın ciddi bir durumu olmadığını söyleyen Ömercikoğlu, tekrar muayene edeceğini belirtti.

4NİSANIN DÜŞMESİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

NİSA'NIN DÜŞMESİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Parkurda Nisa ve Sema karşılaşmasında Nisa'nın düşmesi yürekleri ağza getirdi. Varilden geçeceği sırada yere düşen Nisa, dizini tutarak çığlıklar içinde bağırmaya başladı. Rakibi Sema'nın ardından Nisa'nın yardımına ilk olarak Barış ve Ogeday geldi.

5BARIŞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

BARIŞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Öte yandan yarışmacı aldığı darbe nedeniyle acılar içinde kıvranırken, eski sevgilisi Barış da gözyaşlarını tutamadı. Sakatlık yaşayan Nisa'nın ilerleyen dakikalarda yarışmada görülmemesi ekranlarını geç açan izleyenlerin aklına diskalifiye ihtimalini getirdi. Ancak Nisa'nın sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti hakkında Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.

6Survivora damga vuran anlar, acılar içinde bağırdı O ismin gözyaşları dikkat çekti Survivorda ikinci eleme adayı belli oldu

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan sonra ortaya çıkan görüntüleri ve sevgili olduklarını açıklamaları epey ses getirmişti. İkilinin daha sonra ayrıldığı haberi gündeme geldi. Yarışmacının yeni sezonda ise Ogeday Girişken ile aşk yaşadığı iddia edildi.

7DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM

Kıran kırana yarışın ilk etabını ünlüler takımı 8-6 skorla galip bitirdi. İkinci etapta da yine erkekler mücadelesi yaşandı. Bu turda da Atakan'ın sayısı ile gönüllüler takımı 8-6 skorla ünlüleri yendi. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez dokunulmazlık oyunu en iyiler karşılaşmasına kaldı.

8Survivora damga vuran anlar, acılar içinde bağırdı O ismin gözyaşları dikkat çekti Survivorda ikinci eleme adayı belli oldu

Best Of'ta Anıl, Atakan, Evrim, Sema, Batuhan, Hikmet mücadelesi yaşandı. Merve Aydın'ın Nagihan'a karşı kazandığı sayı ile dokunulmazlık oyununu 2-1 ünlüler kazandı. Dokunulmazlık sembolü ise 5'te 5 yapan Merve Aydın'a verildi.

9SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı, gecenin sonunda ada konseyinde toplandı. Konseyde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Bu sonuçla Evrim Survivor'da bir kez daha eleme adayı olarak yokluk adasına giden yarışmacı oldu.

10KIZGIN DEĞİLİM

"KIZGIN DEĞİLİM"

Potaya giren Evrim Keklik, "Takım arkadaşlarıma kızgın ve kırgın değilim. Bunu en içten duygularımla söylüyorum. İletişim ödülünde çocuğu olanlar için ben bugün yarıştım. Best Of'a çıktım ve sayımı aldığım için kendi adıma çok gururluyum. Yokluğa gideceğim, yarın oyun oynayacaklar oyunu kazanacaklar ve karşıdan bir rakibi bekliyorum. Onlardan da bu kadar eminim" sözleri ile dikkat çekti.

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