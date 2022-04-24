Survivor'a damga vuran anlar, acılar içinde bağırdı! O ismin gözyaşları dikkat çekti! Survivor'da ikinci eleme adayı belli oldu!
Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazan takım ile haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyunu sonrası iletişim ödülü için karşı karşıya gelen yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Nisa ve Sema karşılaşması yaşanırken, varilin içinden geçen Nisa parkurda düşerek acılar içinde bağırdı. Nisa'nın düşmesi sonrası yardıma ilk Barış ve Ogeday koşarken, doktor son durumunu açıkladı.
Survivor All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası günün eleme adayı belirlendi.
BARIŞ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Öte yandan yarışmacı aldığı darbe nedeniyle acılar içinde kıvranırken, eski sevgilisi Barış da gözyaşlarını tutamadı. Sakatlık yaşayan Nisa'nın ilerleyen dakikalarda yarışmada görülmemesi ekranlarını geç açan izleyenlerin aklına diskalifiye ihtimalini getirdi. Ancak Nisa'nın sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti hakkında Acun Ilıcalı'dan henüz bir açıklama gelmedi.
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM
Kıran kırana yarışın ilk etabını ünlüler takımı 8-6 skorla galip bitirdi. İkinci etapta da yine erkekler mücadelesi yaşandı. Bu turda da Atakan'ın sayısı ile gönüllüler takımı 8-6 skorla ünlüleri yendi. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez dokunulmazlık oyunu en iyiler karşılaşmasına kaldı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı, gecenin sonunda ada konseyinde toplandı. Konseyde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Bu sonuçla Evrim Survivor'da bir kez daha eleme adayı olarak yokluk adasına giden yarışmacı oldu.
"KIZGIN DEĞİLİM"
Potaya giren Evrim Keklik, "Takım arkadaşlarıma kızgın ve kırgın değilim. Bunu en içten duygularımla söylüyorum. İletişim ödülünde çocuğu olanlar için ben bugün yarıştım. Best Of'a çıktım ve sayımı aldığım için kendi adıma çok gururluyum. Yokluğa gideceğim, yarın oyun oynayacaklar oyunu kazanacaklar ve karşıdan bir rakibi bekliyorum. Onlardan da bu kadar eminim" sözleri ile dikkat çekti.