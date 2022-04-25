Survivor Yunus Emre Özden: Adayı yakacaktık!

"KADINA GÜCÜ YETEN ACİZLER"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gözen, "Kadına gücü yeten erkekler, acizler... İyi görünüp numara yaparlar. İstedikleri olmayınca şiddet! Her türlüsüne lanet olsun" ifadelerini kullandı.



Yaptığı paylaşımlarla isim vermeden eski sevgilisi tarafından darp edildiğini dile getiren Gözen, "Vefa çok başka bir şey. Bir şeyler düzene girsin diye sabretmek yetmiyor. İşlerine gelmeyince tehdit ederler, döverler. Kadınız ama bir kadın gibi anlayamayız! Delikanlı adam kadın dövüp sonra çamur atmaz. Herkes kendi vicdanını yaşar" açıklamasını yaptı.