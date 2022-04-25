Survivor Yunus Emre Özden: Adayı yakacaktık!
'Survivor 2020' ve 'Survivor 2022 All Star' kadrosunda yer alan Yunus Emre Özden, önceki gün bir mekan çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Özden, kendisi gibi Survivor’a geçtiğimiz haftalarda veda eden Yasin Obuz ile dikkat çöken bir anısını paylaştı.
Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Yunus Emre Özden; Nagihan, Yasin ve Gökhan ile eleme heyecanı yaşamış, halk oylamasında en düşük SMS’i alarak adaya veda etmişti. Yunus Emre'nin adadan elendiğini öğrenen Yasin ise arkadaşına sarılarak gözyaşı dökmüştü. Adadaki en yakın arkadaşına veda etmekte zorlanan Yasin, Yunus Emre'ye uzun süre sarılarak ağlamıştı.
Survivor All Star yarışmasından elenerek yurda dönen Yunus Emre Özden önceki gece Yeniköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sevgilisi Beria Gözen ve reklam filminde oynadığı şampuan markasının sahibi Fatih Bayram Karabulut’la gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özden, Survivor’da yaşadıklarını anlattı.
“PARA CEZASINI ÖĞRENİNCE VAZGEÇTİK”
“Bir sabah uyandım, Yasin Obuz beni kameraların dışına çağırdı. Ne olduğunu sorduğumda ‘Kanka adayı yakacağız benimle misin?’ diye sordu. Ben de seninleyim dedim. Çok büyük para cezası ödeyeceğimizi öğrenince vazgeçtik” diye konuştu.
Beriza Gözen’le üç yıldır birlikte olduğunu ve her şeyin güzel gittiğini söyleyen Yunus Emre Özden, bir şarkı çıkaracağını da sevenlerine müjdeledi.
Öte yandan Yunus Emre Özden'in, kız arkadaşı Beria Gözen'e şiddet uyguladığı iddia edildi. Gözen, hastane odasından çektiği kareyi paylaştı.
"KADINA GÜCÜ YETEN ACİZLER"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gözen, "Kadına gücü yeten erkekler, acizler... İyi görünüp numara yaparlar. İstedikleri olmayınca şiddet! Her türlüsüne lanet olsun" ifadelerini kullandı.
Yaptığı paylaşımlarla isim vermeden eski sevgilisi tarafından darp edildiğini dile getiren Gözen, "Vefa çok başka bir şey. Bir şeyler düzene girsin diye sabretmek yetmiyor. İşlerine gelmeyince tehdit ederler, döverler. Kadınız ama bir kadın gibi anlayamayız! Delikanlı adam kadın dövüp sonra çamur atmaz. Herkes kendi vicdanını yaşar" açıklamasını yaptı.