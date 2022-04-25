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MagazinSurvivor Yunus Emre Özden: Adayı yakacaktık!
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• 25 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:

Survivor Yunus Emre Özden: Adayı yakacaktık!

'Survivor 2020' ve 'Survivor 2022 All Star' kadrosunda yer alan Yunus Emre Özden, önceki gün bir mekan çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Özden, kendisi gibi Survivor’a geçtiğimiz haftalarda veda eden Yasin Obuz ile dikkat çöken bir anısını paylaştı.

• 25 Nisan 2022 - 10:20 • Son Güncelleme:
1Survivor Yunus Emre Özden: Adayı yakacaktık
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Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Yunus Emre Özden; Nagihan, Yasin ve Gökhan ile eleme heyecanı yaşamış, halk oylamasında en düşük SMS’i alarak adaya veda etmişti. Yunus Emre'nin adadan elendiğini öğrenen Yasin ise arkadaşına sarılarak gözyaşı dökmüştü. Adadaki en yakın arkadaşına veda etmekte zorlanan Yasin, Yunus Emre'ye uzun süre sarılarak ağlamıştı.

2Survivor Yunus Emre Özden: Adayı yakacaktık

Survivor All Star yarışmasından elenerek yurda dönen Yunus Emre Özden önceki gece Yeniköy’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Sevgilisi Beria Gözen ve reklam filminde oynadığı şampuan markasının sahibi Fatih Bayram Karabulut’la gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özden, Survivor’da yaşadıklarını anlattı.

3“PARA CEZASINI ÖĞRENİNCE VAZGEÇTİK”

“PARA CEZASINI ÖĞRENİNCE VAZGEÇTİK”

“Bir sabah uyandım, Yasin Obuz beni kameraların dışına çağırdı. Ne olduğunu sorduğumda ‘Kanka adayı yakacağız benimle misin?’ diye sordu. Ben de seninleyim dedim. Çok büyük para cezası ödeyeceğimizi öğrenince vazgeçtik” diye konuştu.

Beriza Gözen’le üç yıldır birlikte olduğunu ve her şeyin güzel gittiğini söyleyen Yunus Emre Özden, bir şarkı çıkaracağını da sevenlerine müjdeledi.

Öte yandan Yunus Emre Özden'in, kız arkadaşı Beria Gözen'e şiddet uyguladığı iddia edildi. Gözen, hastane odasından çektiği kareyi paylaştı.

4KADINA GÜCÜ YETEN ACİZLER

"KADINA GÜCÜ YETEN ACİZLER"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gözen, "Kadına gücü yeten erkekler, acizler... İyi görünüp numara yaparlar. İstedikleri olmayınca şiddet! Her türlüsüne lanet olsun" ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımlarla isim vermeden eski sevgilisi tarafından darp edildiğini dile getiren Gözen, "Vefa çok başka bir şey. Bir şeyler düzene girsin diye sabretmek yetmiyor. İşlerine gelmeyince tehdit ederler, döverler. Kadınız ama bir kadın gibi anlayamayız! Delikanlı adam kadın dövüp sonra çamur atmaz. Herkes kendi vicdanını yaşar" açıklamasını yaptı.

5UYKULARDAN SIÇRAYARAK UYANIYORUM

"UYKULARDAN SIÇRAYARAK UYANIYORUM"

"En basiti ailesi şahit duruma. Uykulardan sıçrayarak uyanıyorum. Allah ıslah etsin, benden uzak etsin. Yapılan yanlışlar beni yordu. Davamdan vazgeçmeyeceğim. Bir insanın hayatı oyuncak değil. Yak, yık, otur, seyret asla değil."

6KUŞ ETİ YEMEYE ALIŞANLAR...

"KUŞ ETİ YEMEYE ALIŞANLAR..."

Bu paylaşımların ardından sessizliğini koruyan Yunus Emre Özden'den "Kuş eti yemeye alışanların, kaplana dişi geçmez!" şeklinde paylaşım geldi.

7Survivor Yunus Emre Özden: Adayı yakacaktık

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