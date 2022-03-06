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• 06 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:

Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor?

Acun Ilıcalı’nın uzun yıllardır sunduğu Survivor son sezonuyla da gündemden düşmüyor. Kavgaların, aşkların ve çekişmeli yarışmaların olduğu Survivor’da yarışmacılar para kazanıyor mu? İşte haftalık ödemeler...

• 06 Mart 2022 - 10:36 • Son Güncelleme:
1Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor
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Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır sunduğu Survivor son sezonuyla da gündemden düşmüyor. Kavgaların, aşkların ve çekişmeli yarışmaların olduğu Survivor'da yarışmacılar para kazanıyor mu?

Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak haftalık ödeme yapıldığı iddia edildi. TV100'ün iddiasına göre; yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.

2Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

İşte Survivor All Star yarışmacılarının kazandığı iddia edilen ücretler...

3Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Nisa Bölükbaşı: 10 bin

4Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Ogeday Girişken: 10 bin

5Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Atakan Arslan: 9 bin

6Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Ayşe Yüksel: 9 bin

7Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Batuhan Karacakaya: 9 bin

8Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Nagihan Karadere: 9 bin

9Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Adem Kılıççı: 9 bin

10Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Sema Aydemir: 8 bin

11Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Barış Murat Yağcı: 7 bin

12Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Berkan Karabulut: 6 bin

13Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Merve Aydın: 6 bin

14Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor

Anıl Berk Baki: 6 bin

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