• 22 Şubat 2022 - 00:30 • Son Güncelleme:
Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga! Acun Ilıcalı duyurdu
Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 21 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyordu. Haftanın eleme adayı belli oldu. Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık sembolü kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Konseyde Nagihan, Gizem ve Aşkım en çok oyu aldı. Sonrasında yapılan açık oylamayla sürgüne giden isim belli oldu. Öte yandan Survivor 2022'de sular durulmuyor. Bu yıl All Star formatında ekranlara gelen yarışmada oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Yarışmanın önemli isimlerinden olan Yasin ve Hikmet'in yaşadıkları gerginlik nedeniyle Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye olacak mı, elenecek mi soruları gündem oldu Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...
• 22 Şubat 2022 - 00:30 • Son Güncelleme:
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Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Fenomen yarışmada dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ve sürgün adasına kimin gittiği merak konusu oldu. Peki, 21 Şubat 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte detaylar...
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