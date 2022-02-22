Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga! Acun Ilıcalı duyurdu

Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Fenomen yarışmada dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ve sürgün adasına kimin gittiği merak konusu oldu. Peki, 21 Şubat 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte detaylar...