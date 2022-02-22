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MagazinSurvivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga! Acun Ilıcalı duyurdu
HaberlerMagazin Haberleri Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga! Acun Ilıcalı duyurdu
• 22 Şubat 2022 - 00:30 • Son Güncelleme:

Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga! Acun Ilıcalı duyurdu

Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 21 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyordu. Haftanın eleme adayı belli oldu. Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık sembolü kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları karşı karşıya geldi. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Konseyde Nagihan, Gizem ve Aşkım en çok oyu aldı. Sonrasında yapılan açık oylamayla sürgüne giden isim belli oldu. Öte yandan Survivor 2022'de sular durulmuyor. Bu yıl All Star formatında ekranlara gelen yarışmada oldukça hareketli anlar yaşanıyor. Yarışmanın önemli isimlerinden olan Yasin ve Hikmet'in yaşadıkları gerginlik nedeniyle Survivor Yasin ve Hikmet diskalifiye olacak mı, elenecek mi soruları gündem oldu Acun Ilıcalı konseyde duyurdu. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 21 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

• 22 Şubat 2022 - 00:30 • Son Güncelleme:
1Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga Acun Ilıcalı duyurdu
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Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Fenomen yarışmada dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ve sürgün adasına kimin gittiği merak konusu oldu. Peki, 21 Şubat 2022 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün adasına kim gitti? İşte detaylar...

221 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI

21 ŞUBAT SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

3Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga Acun Ilıcalı duyurdu

Kıyasıya mücadele sonunda kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

4Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga Acun Ilıcalı duyurdu

Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı aralarından bir kişiyi sürgün adasına göndermek zorunda kaldı.

5SURVİVORDA YENİ YARIŞMACI KİM OLDU

SURVİVOR'DA YENİ YARIŞMACI KİM OLDU?

Survivor'a sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Atakan'ın yerine gelen yarışmacı belli oldu. Acun Ilıcalı, konseyde gönüllüler takımına gelecek yeni ismin Ayşe Yüksel olduğunu açıkladı.

6Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga Acun Ilıcalı duyurdu

Survivor 2022'de sular durulmuyor. Bu yıl All Star formatında ekranlara gelen yarışmada oldukça hareketli anlar yaşanıyor.

7Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga Acun Ilıcalı duyurdu

Ünlüler takımında dokunulmazlığı kazan isim Adem ve Merve oldu.

8Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga Acun Ilıcalı duyurdu

Gönüllülerde ise dokunulmazlığı kazanan Yağmur ve Anıl oldu.

9Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga Acun Ilıcalı duyurdu

Gönüllülerden 2. eleme adayı ise Yunus Emre'den sonra Yasin olmuştu.

10ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan açık oylama sonucunda sürgüne giderek haftanın 3. eleme adayı olan yarışmacısı Nagihan Karadere oldu.

11Survivor sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, konseyde şoke eden kavga Acun Ilıcalı duyurdu
12DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU

DÖRDÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Performans 1.si Yağmur'un söylediği 4. eleme adayı ise Gökhan Keser oldu!

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