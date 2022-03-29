Survivor Sude'den Mert Öcal'a olay gönderme!
Survivor'da dün akşam birleşme partisi yapıldı. Yarışmacılar, şarkı söyleyip eğlenceli anlar yaşadılar. Sude'nin şarkı söyledikten sonra yaptığı açıklama ise sosyal medyanın gündemine düştü. Birleşme partisinden kısa bir süre önce adaya veda eden Mert Öcal'dan bu açıklamaya cevap gecikmedi.
'Survivor All Star 2022' tüm hızıyla devam ediyor. Birleşme partisi nedeniyle elenmenin olmadığı Survivor'da, yarışmacılar eğlenceli anlar yaşadı. İlk olarak Edis konseriyle eğlenen ünlüler ve gönüllüler, sonrasında şık kıyafetlerini giydi. Ardından da güzel bir yemek yiyen yarışmacılar, kendi aralarında şarkı yarışması yaptılar.
ŞARKI YARIŞMASININ GALİBİ
Kareoke sahnesinde hünerlerini sergileyen yarışmacılardan kazanan isim arkadaşlarından aldığı puanlarla Gizem Memiç oldu. Gizem, gelecek yıl bir arkadaşıyla birlikte Dominik'e tatile gitme şansını yakaladı.
Öte yandan yarışmada gönüllüler takımından Sude Burcu, Sezen Aksu'nun 'Kaçın Kurası' şarkısını söyledi. Takım arkadaşları Sude'nin normalde de sürekli şarkı söylediğini ama çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Barış'ın, Sude'ye yaptığı yorum ve Sude'nin Mert'e mesajı sosyal medyada gündem oldu.
"KEŞKE BURADA OLSAYDI"
Sude'nin performansıyla ilgili yorum yapan Barış Murat Yağcı, "Provaya gelirken burada dinledim, 'Güzel şarkı seçmişsin' dedim. 'Bana birini çok andırıyor' dedim. 'Boyuna da posuna da bin maşallah derken, keşke burada olsaydı' dedim. O da 'Umarım gelir' dedi" ifadelerini kullandı. Daha sonra Barış, Sude'ye "'Uzaktan da olsa bakar' demedin mi?" diyerek soru yöneltti.
Geçtiğimiz haftalarda adaya veda eden Mert Öcal'dan ise cevap gecikmedi. Mert Öcal, Instagram hesabından Sude'nin fotoğrafını paylaşıp kalp emojisi koydu.
"MERT'TEN UZAK DUR"
Yarışmadan önce aşk yaşadıkları iddia edilen Mert ve Sude, bu ilişkiyi gizli tutmayı tercih etmişti. Evrim Keklik, oyun alanında Sude ve Mert'e "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı. Mert ve Sude'nin ilişkisini öğrenen Ogeday Girişken, Sude'yi "Mert'ten uzak dur" sözleriyle uyardı. Daha sonra Nisa, takım arkadaşı Sude'ye, Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemişti.
Survivor Makbule Şakalakoğlu, Mert Öcal eleme potasına gidince sevenlerinden oy istemişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Şakalakoğlu'nun, paylaşımlarını silmesi dikkat çekmişti. Yakın arkadaşı Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayan Şakalakoğlu'nun paylaşımı, "Arkadaşının desteğine karşılık verdi" şeklinde yorumlanmıştı.