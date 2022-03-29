Survivor Sude'den Mert Öcal'a olay gönderme!

"KEŞKE BURADA OLSAYDI"

Sude'nin performansıyla ilgili yorum yapan Barış Murat Yağcı, "Provaya gelirken burada dinledim, 'Güzel şarkı seçmişsin' dedim. 'Bana birini çok andırıyor' dedim. 'Boyuna da posuna da bin maşallah derken, keşke burada olsaydı' dedim. O da 'Umarım gelir' dedi" ifadelerini kullandı. Daha sonra Barış, Sude'ye "'Uzaktan da olsa bakar' demedin mi?" diyerek soru yöneltti.