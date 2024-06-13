Survivor SMS sonucu 13 Haziran: 2024 Survivor All Star şampiyonu kim oldu? TV8 Survivor 2024 şampiyonu açıklanıyor…





SURVİVOR ŞAMPİYONU KAÇ PARA ÖDÜL ALACAK?



Eski yıllarda Survivor şampiyonlarının aldığı ödül miktarı burada önem taşıyor. Geçtiğimiz yıllarda şampiyonlar 500 bin TL ile ödüllendiriliyordu. Ancak bu yıl rakamın 2 milyon olacağı tahmin ediliyor.