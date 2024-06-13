Survivor SMS sonucu 13 Haziran: 2024 Survivor All Star şampiyonu kim oldu? TV8 Survivor 2024 şampiyonu açıklanıyor…
Survivor All Star'da final akşamı yaşanıyor. Ocak ayından bu yana zorlu mücadelelerin yaşandığı parkurda yarışmacılar her gün bir başka oyunda ter döktü. Survivor finali 13 Haziran 2024 Perşembe akşamı İstanbul'da Nefes Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek. Kalan 4 finalist, (Batuhan, Seda, Nefise ve Ogeday) Survivor şampiyonu olabilmek için yarışacak. SMS oylaması sonucu belirlenecek All Star 2024 şampiyonu canlı yayında Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Peki Survivor 2024 şampiyonu ne zaman açıklanacak?
• 13 Haziran 2024 - 20:39 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2024 - 20:39 • Son Güncelleme: