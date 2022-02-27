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MagazinSurvivor Nagihan’dan sert sözler: ‘Ettiğim yemini unutmayacağım!’
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Nagihan’dan sert sözler: ‘Ettiğim yemini unutmayacağım!’
• 27 Şubat 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:

Survivor Nagihan’dan sert sözler: ‘Ettiğim yemini unutmayacağım!’

Survivor 2022 All Star tüm heyecanı ile devam ediyor. Yayımlanan son bölümde, Ünlüler takımının son haftadaki eleme adayı olan Nagihan Karadere adaya döndü. İddialı yarışmacı, kendini potaya gönderen takım arkadaşları için çok sert ifadeler kullandı. Nagihan'ın hedefinde Mert Öcal ve Bora Edin vardı.

• 27 Şubat 2022 - 10:13 • Son Güncelleme:
1Survivor Nagihan’dan sert sözler: ‘Ettiğim yemini unutmayacağım’
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2022 Survivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu. Eleme potasında yer alan Gökhan Keser, Nagihan Karadere, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz arasından yarışmaya veda eden isim Yunus Emre oldu. Konseyde takım arkadaşlarını hedef alan ünlüler takımı yarışmacısı Nagihan, ada röportajında da tepkisini sürdürdü.

2BENDEN KORKUYORLAR

"BENDEN KORKUYORLAR"

37 yaşındaki sporcu, "Konseyde o kadar sağlam bir konuşma yaptım ki, 'Her türlü hepinizle hesaplaşacağım' dedim. Öyle bir yemin ettim ki. Şimdi inanılmaz derecede benden korkuyorlar. Benden korkup potaya koyacak cesaretiniz var ama benimle çarpışmaya cesaretiniz yok" dedi.

3Survivor Nagihan’dan sert sözler: ‘Ettiğim yemini unutmayacağım’

Survivor Nagihan, "Konsey çıkış Bora (Edin) yanıma geldi, 'Geçmiş olsun' dedi. 'Sayenizde ama hesabımız bitmedi' cevabını verdim. Sen benim bir ay boyunca neler yaşadığımı biliyor musun? Yaklaşık 15 oyunu üst üste kaybetmişiz, psikolojik olarak çökmüşüz. Sinirlerim gerilmiş, dengem altüst olmuş, çocuğumdan ayrı kalmışım, bir de sizlerle uğraşmışım. 'Adanın huzurunu bozamazsın Nagihan' diyeceksin, yok ya! Yeni gelmişsin, huzurdan mı bahsediyorsun? Buraya gelmişsen huzuru bir kenara atacaksın" şeklinde konuştu.

4YILIŞIK YILIŞIK GÜLDÜ BEN ONLAR GİBİ OMURGASIZ DEĞİLİM

"YILIŞIK YILIŞIK GÜLDÜ! BEN ONLAR GİBİ OMURGASIZ DEĞİLİM"

Eski milli atlet, "Bora'yı gönderdim, Mert (Öcal) geldi. 'Bana surat asma' dedi. Yüz vermiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi yılışık yılışık gülmeye başladı. Omurgasızlıkta had safhalar. Biri gidiyor, biri geliyor. Nasıl bir korku salmışsam! Ben onlar gibi omurgasız değilim" açıklamasını yaptı.

5Survivor Nagihan’dan sert sözler: ‘Ettiğim yemini unutmayacağım’

Nagihan, "Madem bir iş yaptınız; beni potaya koydunuz, karşınıza aldınız. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Kim olursanız olsun hepinizle ayrı ayrı uğraşacağım. Ettiğim yemini de unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

6SURVIVOR NAGEHAN: “GÖZÜMÜN GÖRDÜĞÜNDEN KORKMAM

SURVIVOR NAGEHAN: “GÖZÜMÜN GÖRDÜĞÜNDEN KORKMAM"

Karadere, "Dişimi gösterdim, neler yapabileceğimi çok iyi biliyorlar. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Ben buraya savaşmaya geldim ve alnımın akıyla finale kadar koşmaya geldim" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

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