Survivor Nagihan’dan sert sözler: ‘Ettiğim yemini unutmayacağım!’
Survivor 2022 All Star tüm heyecanı ile devam ediyor. Yayımlanan son bölümde, Ünlüler takımının son haftadaki eleme adayı olan Nagihan Karadere adaya döndü. İddialı yarışmacı, kendini potaya gönderen takım arkadaşları için çok sert ifadeler kullandı. Nagihan'ın hedefinde Mert Öcal ve Bora Edin vardı.
2022 Survivor All Star'da adaya veda eden isim belli oldu. Eleme potasında yer alan Gökhan Keser, Nagihan Karadere, Yunus Emre Özden ve Yasin Obuz arasından yarışmaya veda eden isim Yunus Emre oldu. Konseyde takım arkadaşlarını hedef alan ünlüler takımı yarışmacısı Nagihan, ada röportajında da tepkisini sürdürdü.
Survivor Nagihan, "Konsey çıkış Bora (Edin) yanıma geldi, 'Geçmiş olsun' dedi. 'Sayenizde ama hesabımız bitmedi' cevabını verdim. Sen benim bir ay boyunca neler yaşadığımı biliyor musun? Yaklaşık 15 oyunu üst üste kaybetmişiz, psikolojik olarak çökmüşüz. Sinirlerim gerilmiş, dengem altüst olmuş, çocuğumdan ayrı kalmışım, bir de sizlerle uğraşmışım. 'Adanın huzurunu bozamazsın Nagihan' diyeceksin, yok ya! Yeni gelmişsin, huzurdan mı bahsediyorsun? Buraya gelmişsen huzuru bir kenara atacaksın" şeklinde konuştu.
"YILIŞIK YILIŞIK GÜLDÜ! BEN ONLAR GİBİ OMURGASIZ DEĞİLİM"
Eski milli atlet, "Bora'yı gönderdim, Mert (Öcal) geldi. 'Bana surat asma' dedi. Yüz vermiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi yılışık yılışık gülmeye başladı. Omurgasızlıkta had safhalar. Biri gidiyor, biri geliyor. Nasıl bir korku salmışsam! Ben onlar gibi omurgasız değilim" açıklamasını yaptı.