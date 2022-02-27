Survivor Nagihan’dan sert sözler: ‘Ettiğim yemini unutmayacağım!’

"YILIŞIK YILIŞIK GÜLDÜ! BEN ONLAR GİBİ OMURGASIZ DEĞİLİM"

Eski milli atlet, "Bora'yı gönderdim, Mert (Öcal) geldi. 'Bana surat asma' dedi. Yüz vermiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi yılışık yılışık gülmeye başladı. Omurgasızlıkta had safhalar. Biri gidiyor, biri geliyor. Nasıl bir korku salmışsam! Ben onlar gibi omurgasız değilim" açıklamasını yaptı.