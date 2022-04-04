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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...
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• 04 Nisan 2022 - 00:21 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da 3 Nisan 2022 Pazar akşamı üçüncü gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 04 Nisan 2022 - 00:21 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Sevilen yarışma programı Survivor All Star’da üçüncü kez dokunulmazlık için parkura çıkan isimler, zorlu bir mücadele yürüttü.

3Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Oyunun kazananı dokunulmazlığın yanı sıra ödülün de kazananı oluyor.

4Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Dokunulmazlık oyununun kadınlarda kazananı gönüllüler olurken erkekler yarışını da 8-2'lik skorla ünlüler aldı.

5Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Oyunun galibi en iyilerdeki 3-1'lik skorla gönüllüler oldu.

6Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Oyunun ödülü ise tas kebabı ve patates püresi oldu.

7Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Survivor 2022 All Star sezonunda şartlar her geçen gün daha da zorlaşıyor. Birleşme partisi sonrasında Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı artık yokluk adası uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.

8Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Bu hafta ilk kez uygulanan yokluk adasına ilk giden isim gönüllüler takımından Ardahan olmuştu.

9Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında ise yokluk adasına giden isim Barış olmuştu.

10Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandığı için konseye ünlüler takımı gitti.

11Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

12Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

Survivor'da 3 Nisan Pazar akşamı eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden isim Gizem oldu.

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Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...

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