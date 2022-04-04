• 04 Nisan 2022 - 00:21 • Son Güncelleme:
Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 3 Nisan 2022 Survivor üçüncü eleme adayı kim...
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da 3 Nisan 2022 Pazar akşamı üçüncü gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 3 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...
• 04 Nisan 2022 - 00:21 • Son Güncelleme:
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
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Sevilen yarışma programı Survivor All Star’da üçüncü kez dokunulmazlık için parkura çıkan isimler, zorlu bir mücadele yürüttü.
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Survivor 2022 All Star sezonunda şartlar her geçen gün daha da zorlaşıyor. Birleşme partisi sonrasında Ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı artık yokluk adası uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.
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