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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...
• 03 Nisan 2022 - 00:15 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da 2 Nisan 2022 Cumartesi akşamı ikinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 2 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 03 Nisan 2022 - 00:15 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu adeta nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu.

3Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Kadınlar mücadelesini Ünlüler takımı kazanırken erkekler mücadelesini kazanan takım ise Gönüllüler takımı oldu.

4Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

En iyiler mücadelesine kalan dokunulmazlık oyununda 2-0'dan Ünlüler takımı geriye döndü ve skor 2-2'ye döndü.

5Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Bayrak yarışına takımların en iyi iki ismi çıktı. Ünlüler takımında Sema-Batuhan, Gönüllüler takımında ise Nisa-Anıl çıktı.

6Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Nefesleri kesen mücadele Anıl'ın atışlarda bir tık daha iyi olması sayesinde Gönüllüler takımın oldu.

7Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

En iyiler mücadelesinde de skor 2-2'ye geldi ve sonuç bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında kazanan Gönüllüler takımı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunun sahibi oldu.

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Survivor 2022'de haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan Gönüllüler takımı sevdikleri ile Whatsapp üzerinden mesajlaşma fırsatını elde etti.

9Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

ilk dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazanmış ve Gönüllüler takımı eleme adayı olarak Ardahan'ın ismini yazmıştı.

10Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandığı için konseye ünlüler takımı gitti.

11Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Konseyde yapılan oylamanın sonucu Acun Ilıcalı açıkladı.

12Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 2 Nisan 2022 Survivor ikinci eleme adayı kim...

Survivor'da 2 Nisan Cumartesi akşamı eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden isim Barış oldu.

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