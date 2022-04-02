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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...
• 02 Nisan 2022 - 00:31 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Yokluk adasına kim gitti? Survivor All Star'da 1 Nisan 2022 Cuma akşamı birinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 1 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Yokluk adasına kim gitti? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 02 Nisan 2022 - 00:31 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...

Survivor All Star ekrana gelen son bölümde Nisa ve Yağmur arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

3Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...

Dokunulmazlık oyununda Nisa, Sema ile mücadele etti. Nisa oyunda kural hatası yaptı. Sunucu Murat Ceylan, Nisa'nın kural hatası yapmasını söylemesine rağmen Nisa, kural hatası olduğunu kabul etmedi.

4Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...

Bir süre oyunu bırakan Nisa daha sonra oyuna devam etti. Sema atışlara gediği sırada Nisa parkurun sonuna varmaya çalıştı. Bu sırada Kazanan isim Sema oldu.

5Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...

Yağmur, Nisa'ya tepki göstererek, "Ne olursa olsun arkadaşlar oyunu bırakmaya değer mi?" dedi. Nisa ise oyun alanında bu sözlere oldukça sinirlendi.

6Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...

Yağmur'un 'oyunu bırakmayacaksın' demesine ise Nisa 'Nerede bıraktım?' cevabını verdi.

7Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...

Yağmur'un daha sonra, "Çocuk gibi ağlıyorsun oraya buraya gidiyorsun. Rehabilitasyon merkezi mi burası söyle?" demesi ortamı iyice gerdi.

8NİSA ÇILGINA DÖNDÜ

NİSA ÇILGINA DÖNDÜ

Yağmur'un 'sen önce insan ol' demesi üzerine Nisa adeta çılgına döndü. 'Ne dedin sen?' diyerek Yağmur'un yanına gitmeye çalışan Nisa'yı arkadaşları zor sakinleştirdi.

9Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...

Evrim ve Ayşe, Nisa'yı alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Nisa daha sonra, "Bizim seneye 'şeytanlık yuvası' diyordum, burası var ya cehennemin dibi." diyerek tepkisini sürdürmeye devam etti.

10SURVIVORDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da 1 Nisan Cuma akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu.

11Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...

Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandığı için konseye gönüllüler takımı gitti.

12Survivor eleme adayı kim oldu Yokluk adasına kim gitti Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 1 Nisan 2022 Survivor birinci eleme adayı kim...

Konseyde yapılan oylamanın sonucu Acun Ilıcalı açıkladı.

13SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor'da 1 Nisan Cuma akşamı eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden isim Ardahan oldu.

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