Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 6 Mayıs Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor Merve ve Perviz...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 6 Mayıs Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor Merve ve Perviz...
• 07 Mayıs 2022 - 00:28 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 6 Mayıs Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor Merve ve Perviz...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 6 Mayıs 2022 Cuma akşamı ikinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Merve Aydın'ın sakatlanması sonrası büyük bir panik yaşanmıştı. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı açıklama yaparak Merve'yle ilgili kararı açıklamıştı.Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 07 Mayıs 2022 - 00:28 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...
ABONE OL

Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...

Survivor dokunulmazlık oyunu yine kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Kadınlar mücadelesini 8 - 5 Kırmızı takım kazanmasıyla dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takım genel skorda 1 - 0 öne geçti.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...

Erkek mücadelesini ise 8 - 4 Mavi takımında kazanmasıyla genel skor 1 - 1 oldu ve yarış Best Of'a (En iyilere) kaldı.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...

En iyiler yarışında ise 3 - 1'lik skor ile dokunulmazlık oyununun sahibi Kırmızı takım oldu.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...

Oyun sonrası yarışmacılar ailelerinden bir kişiyle görüşme fırsatı buldu.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...

Dün akşam akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümdeki haftanın ilk dokunulmazlık oyununa Survivor Merve Aydın'ın sakatlığı damga vurdu.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...

Oyun sırasında sakatlık yaşayan iddialı yarışmacı acı içinde kıvranarak yere düştü. Doktor müdahalesi ardından aşil tendonu kopması meydana geldiği belli olan Aydın, "Anne sana söz verdim" diyerek herkesi ağlattı.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...

Survivor Merve'nin son durumu akşam yapılacak ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı, durumu açıklarken oldukça zorlandı. Merve Aydın'ın Survivor macerasının bittiği duyuruldu.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...

Öte yandan bir kötü haber de Survivor Perviz'den geldi. Aynı problemle doktor kontrolü altına alınan yarışmacıdan kötü haber geldi. Merve Aydın'da olduğu gibi Perviz de Survivor'a devam edemeyecek.

10SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da yeni haftanın ilk eleme adayı Mavi takımdan Evrim Keklik oldu.

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...

Dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybettiği için konseye gitti.

12Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...

Konseyde en çok alan ismi Acun Ilıcalı açıkladı.

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 6 Mayıs Survivorda ikinci eleme adayı kim oldu Survivor Merve ve Perviz...

Konseyde yapılan oylamada ikinci eleme adayı Nisa oldu.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 6 Mayıs Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor Merve ve Perviz...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 6 Mayıs Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor Merve ve Perviz...

Çiçeği burnunda Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden yeni paylaşım!

Çiçeği burnunda Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftinden yeni paylaşım!

Ünlüler tatil sezonunu açtı! Seda Bakan paylaştı...

Ünlüler tatil sezonunu açtı! Seda Bakan paylaştı...

Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti! "Hiç yakışmadı"

Melisa Şenolsun sütyensiz pozuyla dikkat çekti! "Hiç yakışmadı"