• 07 Mayıs 2022 - 00:28 • Son Güncelleme:
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 6 Mayıs Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor Merve ve Perviz...
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 6 Mayıs 2022 Cuma akşamı ikinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Merve Aydın'ın sakatlanması sonrası büyük bir panik yaşanmıştı. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı açıklama yaparak Merve'yle ilgili kararı açıklamıştı.Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 6 Mayıs 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 2. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...
• 07 Mayıs 2022 - 00:28 • Son Güncelleme:
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için yarıştı.
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Dün akşam akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümdeki haftanın ilk dokunulmazlık oyununa Survivor Merve Aydın'ın sakatlığı damga vurdu.
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Öte yandan bir kötü haber de Survivor Perviz'den geldi. Aynı problemle doktor kontrolü altına alınan yarışmacıdan kötü haber geldi. Merve Aydın'da olduğu gibi Perviz de Survivor'a devam edemeyecek.
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