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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 29 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 29 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...
• 30 Nisan 2022 - 00:27 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 29 Nisan Survivor'da birinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 29 Nisan 2022 Cuma akşamı birinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 29 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 1. eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 30 Nisan 2022 - 00:27 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

İlk olarak Mavi ve Kırmızı takımların kadın yarışmacıları, ardından erkek yarışmacıları yarıştı. Peki Survivor'da kim, hangi takım kazandı? Survivor'da kadınlarda ve erkeklerde kim, hangi takım kazandı?

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor'da Mavi ve Kırmızı takımlarda yer alan kadınların mücadelesinde Mavi takım kazandı.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor'da Mavi ve Kırmızı takımlarda yer alan erkeklerin mücadelesinde Kırmızı takım kazandı.

5SURVİVORDA EN İYİLERDE KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR'DA EN İYİLERDE KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Kadınlarda Mavi takım kazanırken, Erkeklerde ise Kırmızı takım kazandı.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Dokunulmazlık oyununun sonucu en iyi yarışmacılara kaldı. Her iki takımdan da en iyi erkek ve en iyi kadın yarışmacılar seçildi ve büyük mücadele verildi.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Survivor'da en iyilerin yarıştığı dokunulmazlık oyununun sonucunda Kırmızı takım kazandı.

8BIRAKMA, SENİN İÇİN İÇİN BAĞIRIYORUZ

"BIRAKMA, SENİN İÇİN İÇİN BAĞIRIYORUZ"

Survivor'da Ogeday’la yarışan Barış, parkur sonudna hedefleri vuramadı, ardından elindeki ipi ve sopayı bırakarak oyununu yarıda kesti. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Anıl “Bırakma, senin için bağırıyoruz burada” dedi.

9OLMUYOR ARTIK, ZORLAYAMIYORUM

"OLMUYOR ARTIK, ZORLAYAMIYORUM"

Barış ise ekibe önce "Ben bıraktım, gitmek istiyorum" tarzında bir işaret yaptı, ardından şu ifadeleri kullandı:

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

İstemiyorum. Benim kafam düzelmiyor. Nisa böyle yapmaya devam ettikçe düzelmeyecek. Benden bu kadar! Olmuyor artık, zorlayamıyorum, çıkmıyor.

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Mavi takımda günün dokunulmazları Hikmet ve Nagihan oldu.

12Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Kırmızı takımda ise haftanın dokunulmazları Anıl ve Sema oldu.

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Geçen hafta Survivor'da elenen isim Gökhan olmuştu.

14Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi takım konseye gitti

15Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

16Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Konseyde Evrim ve Parviz'in ismi yazıldı.

17Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 29 Nisan Survivorda birinci eleme adayı kim oldu Dokunulmazlığı hangi takım...

Konsey gecesinde en çok oy alan isim Evrim, haftanın birinci eleme adayı seçildi.

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