Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 24 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Nagihan ve Barış birbirine girdi...
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 24 Nisan 2022 Pazar akşamı üçüncü gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Oyun sırasında Barış ile Nagihan gergin dakikalar yaşadı. İki yarışmacı da burun buruna geldi. Survivor 2022 All Star Ünlüler - Gönüllüler olarak başlayan sezonda büyük değişikliğe gidildi. Survivor'da takımlar karıştı. Yeni Mavi ve Yeni Kırmızı takımlar oluştu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da yeni takımlar nasıl? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...
Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
Barış, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın söz hakkı vermesiyle, oyun alanında yaşananları değerlendirdi:
''Yeni takımında çok mutluyum. Sadece gidenler değil, gelenlerin de bir etkisi oldu. Şunu söyledim, ben belkide yarışmaya bu takımla başlasaydım, benim adıma çok güzel olurdu. Karşı takımdan bazı kişiler bunu yanlış anladı. Bazı içten içe birikmişler varsa eğer onların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Nagihan'ın bildiğimiz vites arttırışları...
Bir kışkırtma çabası var, ben bunları anlayabiliyorum. Ama nankörlükle bir çok şeyle suçlandım. Onların verdiği emeğin bir benzerini de ben potaya girerek vedim. Ben burada çok şey yaşadım, yaşadıklarımın içinde onun yaptığı performans kadar benim de girdiğim potalar vardı. Karşıdan yarışmacıların elenmesine katkım oldu. Hep böyle bir Survivor'da bir şey yapmıyorsun havası var.'' dedi ve hem takım arkadaşlarından hem de çekim ekibinden özür diledi.
Nagihan, yaşanan gerginliğe ada konseyinde değindi: Zeytinyağı gibi üste çıktı. Bu zamana kadar performans olarak hiçbir katkısı olmayan Barış, öyle güzel söylemlerde bulundu ki, konuşmak istemedim.Yeri geldi oyunlarda bile ortadan kaybolmuşluğu vardır. O kadar kendine buyruk insan ki...Hiçbir şekilde takım olgusunu bize hissettirmedi.Bizi çok çok üzdü, sayfısızlık yaptı bize. Onu her seferinde bağrımızı bastık. İki günde ne olduysa takım oldu. Bence bir güç zehirlenmesi yaşıyor. Performans olarak senden hiçbir şey görmedik. El insaf diyorum, böyle bir noktada biz şimdi daha mutluyuz, daha huzurluyoz... Burası zorluğun dibi!