Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 24 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Bir kışkırtma çabası var, ben bunları anlayabiliyorum. Ama nankörlükle bir çok şeyle suçlandım. Onların verdiği emeğin bir benzerini de ben potaya girerek vedim. Ben burada çok şey yaşadım, yaşadıklarımın içinde onun yaptığı performans kadar benim de girdiğim potalar vardı. Karşıdan yarışmacıların elenmesine katkım oldu. Hep böyle bir Survivor'da bir şey yapmıyorsun havası var.'' dedi ve hem takım arkadaşlarından hem de çekim ekibinden özür diledi.