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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 24 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Nagihan ve Barış birbirine girdi...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 24 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Nagihan ve Barış birbirine girdi...
• 25 Nisan 2022 - 00:15 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 24 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 24 Nisan 2022 Pazar akşamı üçüncü gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Oyun sırasında Barış ile Nagihan gergin dakikalar yaşadı. İki yarışmacı da burun buruna geldi. Survivor 2022 All Star Ünlüler - Gönüllüler olarak başlayan sezonda büyük değişikliğe gidildi. Survivor'da takımlar karıştı. Yeni Mavi ve Yeni Kırmızı takımlar oluştu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 24 Nisan 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Survivor 3. eleme adayı kim oldu? Survivor'da yeni takımlar nasıl? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 25 Nisan 2022 - 00:15 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Dokunulmazlığın kadınlar mücadelesini gönüllüler kazanırken erkekler yarışını da 8-7 gönüllüler aldı. Böylelikle üçüncü dokunulmazlık mavi takımın oldu.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım pide yeme şansı elde etti.

4BARIŞ-NAGİHAN ARASINDA GERGİNLİK

BARIŞ-NAGİHAN ARASINDA GERGİNLİK!

Oyun sırasında Barış ile Nagihan gergin dakikalar yaşadı. İki yarışmacı da burun buruna geldi.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Barış, oyun ardından değerledirmelerde bulunarak ''Seremoniden başlayan değişik hava vardı. O bence biraz yansıdı. Bu negatif havanın bir parçası olduğum için özür diliyorum.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Kenardan gelen yanlış sesi duydum. Tartışmak istemediğim kişilerden biri Adem, ondan özür dilerim.'' ifadelerini kullandı.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Nagihan ise Barış'a yanıt olarak; ''Şans olmadığını beceri olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Seremoniye geldiğimizde tatsız bir konuşma oldu.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Barışı'ın böyle bir söylemde bulunması bizi ekstra üzdü. İki gün içerisinde takımı benimsemiş gibi roller yapmasına gerek yoktu. Yarın farklı takımlarda bir araya gelmeyeceğimizin bir garantisi yok.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Bilmediğimiz o kadar çok konuşmalar yapmış ki arkamızdan... Keşke bunu diğer arkadaşlar söyleseydi de Barış soylemeseydi. Çünkü takıma hiçbir katkısı olmadı bu zamana kadar.'' şeklinde konuştu.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Barış, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın söz hakkı vermesiyle, oyun alanında yaşananları değerlendirdi:

11Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

''Yeni takımında çok mutluyum. Sadece gidenler değil, gelenlerin de bir etkisi oldu. Şunu söyledim, ben belkide yarışmaya bu takımla başlasaydım, benim adıma çok güzel olurdu. Karşı takımdan bazı kişiler bunu yanlış anladı. Bazı içten içe birikmişler varsa eğer onların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Nagihan'ın bildiğimiz vites arttırışları...

12Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Bir anda tam tersi olarak biz o kadar emek harcadık sen nankörlük ediyorsuna getirdi olayı. Ben orada huzurdan bahsetmiştim, konu emeğe geldi.

13Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Olay sadece performans değil, burada bir şeyler doğru yapabilmişim ki hala rakibiz. Benim verdiğim emeği kimse sorgulayamaz.Ailemden ben ne öğrendiğimi çok iyi biliyorum. Bir kadın ve erkekler nasıl konuşacağımı çok iyi biliyorum.

14Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Bir kışkırtma çabası var, ben bunları anlayabiliyorum. Ama nankörlükle bir çok şeyle suçlandım. Onların verdiği emeğin bir benzerini de ben potaya girerek vedim. Ben burada çok şey yaşadım, yaşadıklarımın içinde onun yaptığı performans kadar benim de girdiğim potalar vardı. Karşıdan yarışmacıların elenmesine katkım oldu. Hep böyle bir Survivor'da bir şey yapmıyorsun havası var.'' dedi ve hem takım arkadaşlarından hem de çekim ekibinden özür diledi.

15Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Nagihan, yaşanan gerginliğe ada konseyinde değindi: Zeytinyağı gibi üste çıktı. Bu zamana kadar performans olarak hiçbir katkısı olmayan Barış, öyle güzel söylemlerde bulundu ki, konuşmak istemedim.Yeri geldi oyunlarda bile ortadan kaybolmuşluğu vardır. O kadar kendine buyruk insan ki...Hiçbir şekilde takım olgusunu bize hissettirmedi.Bizi çok çok üzdü, sayfısızlık yaptı bize. Onu her seferinde bağrımızı bastık. İki günde ne olduysa takım oldu. Bence bir güç zehirlenmesi yaşıyor. Performans olarak senden hiçbir şey görmedik. El insaf diyorum, böyle bir noktada biz şimdi daha mutluyuz, daha huzurluyoz... Burası zorluğun dibi!

16SURVİVOR ELEME ADAYLARI

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor'da ilk dokunulmazlık yarışını kaybeden ünlüler yani kırmızı takım olmuştu ve potaya da Gökhan'ı gönderdi.

17Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

İkinci oyunun kaybedeni gönüllüler ise Evrim'i Yokluk Adasına yollamıştı.

18Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden takım kırmızılar olduğu için takım konseye gitti.

19Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Konseyde Ayşe, Barış, Sude ve Anıl'ın ismi yazıldı.

20Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Konseyde yapılan oylamanın sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

21ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM?

Konsey gecesinde en çok oy alan isim Barış, haftanın üçüncü eleme adayı seçildi.

22Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...
23Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...
24Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star kim gitti, elendi 24 Nisan Survivorda üçüncü eleme adayı kim oldu Nagihan ve Barış birbirine girdi...

Ünlüler ve gönüllüler, yeni takım arkadaşları ile üçüncü defa parkura çıktı.

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Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star kim gitti, elendi? 24 Nisan Survivor'da üçüncü eleme adayı kim oldu? Nagihan ve Barış birbirine girdi...

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